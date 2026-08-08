(Video) Atropellamiento deja una persona fallecida en Tababela, al nororiente de Quito

Una persona falleció la noche del viernes 7 de agosto de 2026 después de ser atropellada por una camioneta en el Conector Alpachaca, en el sector de Tababela, nororiente de Quito. El siniestro ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y movilizó a los organismos de emergencia.

El atropellamiento ocurrió en Tababela, nororiente de Quito

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba en la vía cuando fue impactada por el vehículo. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la alerta y posteriormente se realizaron los procedimientos correspondientes para el levantamiento del cuerpo, luego del atropellamiento.

Hasta la tarde de este sábado 8 de agosto, las autoridades no habían difundido oficialmente la identidad de la persona fallecida.

Investigan las causas del atropellamiento

Testigos que se encontraban en el sector señalaron que el conductor de la camioneta presuntamente habría estado bajo los efectos del alcohol. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tampoco se ha informado sobre la realización o el resultado de una prueba de alcoholemia al conductor. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento y establecer eventuales responsabilidades.

Las autoridades tampoco han detallado hasta el momento cuál es la situación jurídica de la persona que conducía la camioneta.

Siniestro ocurrió cerca del aeropuerto de Quito

El atropellamiento ocurrió en el Conector Alpachaca, una vía ubicada en Tababela y utilizada como parte de la conexión hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

El corredor registra diariamente circulación de vehículos que se movilizan hacia y desde la terminal aérea, así como hacia diferentes sectores del nororiente del Distrito Metropolitano de Quito.

#Tababela | Una persona perdió la vida en el Conector Alpachaca tras ser impactada por una camioneta este 07 de agosto. Testigos señalan que el conductor presuntamente se encontraba en estado de embriaguez Personal de emergencia asistió al sitio para el levantamiento del cuerpo pic.twitter.com/kdzjxyJII1 — Tumbaco Informado (@TumbacoI) August 8, 2026

Las pericias permitirán establecer cómo ocurrió el siniestro, la velocidad a la que circulaba el vehículo y otros elementos que podrían ser relevantes para la investigación.

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