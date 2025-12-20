Una persona falleció atropellada este sábado 20 de diciembre de 2025 en la Ruta Viva, en Quito; mientras que un camión se volcó en la av. Simón Bolívar.

Más noticias

Una persona falleció atropellada en la Ruta Viva

El ECU 911 informó que tras recibir una alerta en sus servicios telefónicos desplegó, de inmediato, los servicios de emergencia a la Ruta Viva en Quito.

Al llegar, los personeros comprobaron que un ciudadano no presentaba signos vitales tras ser atropellado por un vehículo. El siniestro de tránsito se produjo a la altura de Lumbisí, en el oriente de Quito.

Miembros del Cuerpo de Bomberos, Agencia Metropolitana de Tránsito y Policía Nacional coordinaron la alerta.

El carril derecho y central sobre la Ruta Viva fue cerrado temporalmente; pasadas las 12:00 fue habilitado.

Camión con mercadería se volcó en la av. Simón Bolívar

A este fatal siniestro de tránsito se sumó otro, minutos más tarde.

Según informó la AMT, un camión se volcó en el puente de Guápulo, sobre la av. Simón Bolívar, en el sentido sur-norte.

En imágenes difundidas por la entidad a cargo del tránsito en Quito, el vehículo pesado transportaba bebidas no alcohólicas. La mercancía se regó por la vía.

Agentes de tránsito cerraron dos carriles de esta carretera mientras se gestiona el retiro del automotor. La vía permanece restringida al paso vehicular hasta el cierre de esta nota (13:40).

Los cierres de la Ruta Viva por el atropellamiento y de la av. Simón Bolívar por el volcamiento del camión causaron congestión vehicular en la capital, la mañana y tarde de este sábado.