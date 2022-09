Damnificados del aluvión realizaron un plantón en el Municipio de Quito

Voluntarios, autoridades y ciudadanos de la zona apoyaron en los trabajos de limpieza tras la tragedia del aluvión. Fotos: Patricio Terán / El Comercio

Ivonne Mantilla (I)

Los damnificados del aluvión en La Comuna y La Gasca, registrado el 31 de enero del 2022, aseguran que los compromisos de ayuda que ofrecieron las autoridades municipales no se han cumplido. La mañana de este martes 13 de septiembre realizaron un plantón en los exteriores del Municipio de Quito.

Han pasado ochos meses desde la tragedia y los niños que perdieron a sus padres no han recibido las becas. Así lo afirma Lorena Cortés quien perdió a su esposo en el aluvión y dejó en la orfandad a cuatro hijos. “Nos ofrecieron la ayuda, yo me quedé sola con mis hijos y me ha tocado pedir dinero para que no dejen de estudiar”, mencionó.

Cortez menciona que tuvieron que intervenir en la reunión de Concejo que se estaba realizando este martes para ser escuchados. Entre las solicitudes está el acceso a salud para varias personas que resultaron heridas por el aluvión y que deben continuar con el tratamiento pero no cuentan con el dinero. Acceso a la educación en los establecimientos municipales.

Cortés relata que durante estos ocho meses para subsistir con sus cuatro hijos ha tenido que vender las herramientas de trabajo que eran de su esposo. Tiene dos hijos menores de edad que tienen que culminar sus estudios. “Han sido ocho meses muy duros sin mi esposo, no tengo trabajo y mis hijos se pueden quedar sin estudiar porque no tengo ni para completar la lista de útiles”, lamentó.

El alcalde Santiago Guarderas suspendió la reunión de Concejo por varios minutos para escuchar sus peticiones. Entre los acuerdos, el burgomaestre delegó a los secretarios de Inclusión, Salud y Educación para que mantenga una reunión con las familias afectadas este miércoles 14 de septiembre del 2022.

#Video | El momento del impacto de la marea de lodo del #aluvión, que destruyó la cancha de ecuavóley en #LaComuna, fue registrado por cámaras de seguridad » https://bit.ly/3GWuStX Posted by El Comercio on Friday, February 11, 2022