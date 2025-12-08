Un operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reveló un caso de conducción en estado de embriaguez en la terminal terrestre de Carcelén.

Conductor ebrio es detenido en Quito y queda expuesto a fuertes sanciones

Ocurrió el domingo 7 de diciembre, en pleno retorno del último feriado por las fiestas de Quito.

Durante la verificación de unidades interprovinciales, los agentes detectaron a un conductor que presentaba signos de alcoholemia.

La prueba de alcohotest confirmó un resultado de 1.78 g/L, una cifra muy por encima del límite permitido. El conductor fue aprehendido en el lugar.

Sanciones por manejar ebrio

De acuerdo con la normativa vigente, un conductor con ese nivel de alcohol enfrenta sanciones severas. La ley establece 90 días de prisión, la pérdida de 30 puntos en la licencia y la retención del vehículo por 24 horas.

La AMT recordó que estos controles buscan garantizar la seguridad de los pasajeros, especialmente en fechas de alta movilidad.

Más de 5 900 buses verificados en Quito

Entre el 4 y el 7 de diciembre, la AMT desplegó operativos simultáneos en distintos puntos de la capital. Solo en las terminales terrestres se fiscalizaron 5 920 unidades de transporte público.

Como resultado, 300 buses recibieron autorización para operar, mientras que 620 quedaron suspendidos por incumplir requisitos técnicos o documentales. El resto cumplió los parámetros establecidos.

Acciones para reducir siniestros en la capital

El Municipio de Quito sostiene que estos controles forman parte de una estrategia para reducir los siniestros de tránsito y proteger la vida de los usuarios del transporte público.

Las autoridades destacaron que el trabajo se mantendrá a lo largo del mes, ante el incremento de viajes por festividades y vacaciones.