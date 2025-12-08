Quito cerró sus fiestas 2025 con siniestros de tránsito, detenciones por conducción en estado etílico y dos emergencias en chivas festivas. El balance incluyó personas fallecidas.

Más noticias

Siniestros de tránsito durante las Fiestas de Quito

En las Fiestas de Quito de 2025, la AMT reportó 1 607 sancionados, 38 conductores aprehendidos por estado etílico, 142 vehículos ingresados a los Centros de Retención Vehicular y 5 920 unidades verificadas en terminales. De ese total, 620 quedaron suspendidas.

La entidad contabilizó 52 siniestros, 33 lesionados y 5 fallecidos durante el periodo festivo. Solo la noche del 4 de diciembre terminó con 20 detenciones por conducción en estado etílico.

Emergencias con chivas festivas en distintos puntos de la ciudad

La noche del jueves 4 de diciembre, a las 20:28, una chiva que avanzaba por la av. 10 de Agosto y Naciones Unidas perdió la plataforma en la que viajaban los pasajeros.

La estructura cayó sobre la vía. El ECU 911 informó que seis personas recibieron atención prehospitalaria y dos ingresaron a una casa de salud.

La Agencia Metropolitana de Control indicó que la unidad operaba sin permisos. El conductor quedó detenido y la AMT presentará una denuncia.

La noche del viernes 5 de diciembre, otra chiva registró un incendio en la av. Amazonas durante un recorrido festivo. Un video difundido en redes mostró fuego en la parte inferior de la cabina. La Policía Nacional evacuó a los pasajeros y el Cuerpo de Bomberos controló las llamas. No se reportaron heridos.

Esta información le puede interesar: Choque en la av. Simón Bolívar deja un fallecido este viernes 5 de diciembre, en Fiestas de Quito

Conductor de tanquero detenido en la Simón Bolívar

Uno de los casos más críticos ocurrió en la av. Simón Bolívar y la Ruta Viva. Un tanquero avanzó en zigzag y los agentes confirmaron que su conductor registró 1.07 g/L de alcohol en sangre.

La unidad transportaba 6 000 galones de combustible: 4 000 de gasolina extra y 2 000 de diésel.

La detención ocurrió en el kilómetro 2 de la Ruta Viva. El conductor enfrenta 90 días de prisión y la pérdida de 30 puntos. El informe del caso irá a Petroecuador y a la ARCH para los procesos internos.