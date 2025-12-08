La mañana de este lunes 8 de diciembre de 2025, un nuevo siniestro de tránsito se registró en la av. Simón Bolívar, a la altura del sector El Belén, lo cual ocasionó un nuevo cierre vial.

Más noticias

Cierre en la av. Simón Bolívar

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dio a conocer sobre el siniestro en la av. Simón Bolívar, en sentido norte-sur.

Según lo que se conoce, el vehículo pesado habría perdido el control, chocó contra la peña y terminó volcado sobre la calzada, a un costado de la vía.

Debido a ello, se bloqueó el tránsito vehicular en el carril derecho y central mientras se solventa la emergencia.

Según las autoridades, el conductor dio positivo en la prueba de alcohotest. El procedimiento indica que se debe proceder con la retención del conductor y del automotor.

En esta emergencia, afortunadamente, no se registran personas heridas.

En la zona hay congestión vehicular debido al cierre. El personal estima unos 30 minutos más para retirar el camión.

Siniestro con tanquero también fue causada por conductor ebrio

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) detuvo al conductor de un tanquero cargado de combustible la tarde del domingo 7 de diciembre de 2025 en Quito.

Los agentes lo identificaron durante un operativo en uno de los 13 puntos de control ubicados en el corredor.

El tanquero fue interceptado de forma segura en el kilómetro 2 de la Ruta Viva. Tras realizar la prueba de alcoholemia, el conductor marcó 1.07 g/L de alcohol en sangre.

Al verificar la carga, se confirmó que transportaba 6 000 galones de combustible. La unidad llevaba 4 000 galones de gasolina extra y 2 000 galones de diésel.

Las autoridades señalaron que el manejo irregular del tanquero ponía en riesgo a quienes circulaban por la zona. El conductor fue aprehendido y puesto a órdenes de la autoridad competente.

👮🏽‍♀️ #CadaVidaCuenta | Un tanquero con 6.000 galones de combustible fue detenido en la Ruta Viva.

El conductor marcó 1.07 g/L en la prueba de alcoholemia.



🚔 La acción inmediata de AMT evitó un posible siniestro.



Tu seguridad es nuestra prioridad.#QuitoRenace#QuitoNoSeDetiene pic.twitter.com/Bh4IzwTuts — AMTQuito (@AMT_Quito) December 7, 2025

Te recomendamos