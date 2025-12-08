Un siniestro de tránsito ocurrió este 8 de diciembre en el cantón Mejía, en la entrada a Machachi, en la intersección de la Panamericana Sur y el sector Guarderías. El ECU 911 recibió la alerta a las 13:11, cuando un ciudadano reportó el choque de dos vehículos pesados.

La Sala Operativa de Mejía coordinó la movilización inmediata del Cuerpo de Bomberos de Mejía (CBM), la Policía Nacional y Panavial. Las autoridades confirmaron que el incidente involucró a un tráiler y una plataforma. Paramédicos del CBM brindan atención médica a dos personas heridas.

Atención a la emergencia en Machachi

Los equipos de respuesta trabajan en el sitio y realizan maniobras para liberar la vía. El ECU 911 reporta una alta carga vehicular en la zona, mientras los organismos de socorro estabilizan a las personas afectadas y gestionan el tránsito.

Las cámaras de videovigilancia muestran la congestión en sentido norte-sur, por lo que la circulación se mantiene parcialmente habilitada. Las autoridades aconsejan tomar rutas alternas y conducir con precaución mientras se

Cierre en la Panamericana Sur se mantiene

La presencia de los vehículos siniestrados y las unidades de emergencia reduce el paso en la Panamericana Sur. Los equipos técnicos de Panavial colaboran en el control del tráfico y en la limpieza del área del accidente. Luego de que se trasladen los vehículos a los patios de retención, se podrá habilitar la circulación por la vía.

Los organismos de socorro no han informado si en el siniestro de tránsito se registraron personas heridas.

El ECU 911 mantiene el monitoreo del sector para informar sobre cualquier cambio.

