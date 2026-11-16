Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

El pasaje del transporte público convencional de Quito subirá de 0,35 a 0,40 dólares desde enero de 2027. El Concejo Metropolitano aprobó el incremento el 8 de septiembre de 2026, mediante la Ordenanza 127, que establece compromisos tecnológicos y operativos para las empresas de transporte. La normativa también fija condiciones para la entrega de compensaciones económicas por parte del Municipio.

¿Qué requisitos deben cumplir los buses de Quito para subir el pasaje?

La Secretaría de Movilidad estableció cuatro hitos tecnológicos para las operadoras. Los dos primeros constan como cumplidos: en septiembre se firmaron acuerdos con 63 operadoras y se presentó la documentación tecnológica inicial. En octubre se certificaron los equipos del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y del Sistema de Información al Usuario (SIU).

El tercer hito corresponde a noviembre y está en proceso. Este contempla la instalación, conexión y pruebas de interoperabilidad de los sistemas tecnológicos. Las operadoras tienen todo el mes para completar estas actividades.

El cuarto hito está previsto para diciembre. Consiste en el inicio de la marcha blanca con unidades conectadas y sistemas integrados. La fecha límite para que el SAE y el SIU funcionen es el 31 de diciembre de 2026.

¿Cuándo recibirán los transportistas de Quito las compensaciones?

La Ordenanza 127 establece una compensación de 8 000 dólares por bus, distribuida en cuatro meses. Esto representa 2 000 dólares mensuales por unidad, sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Entre las condiciones constan la presentación mensual de declaraciones juramentadas y descargos para determinar qué buses operaron durante cada mes, el cumplimiento de los hitos de gestión y tecnología, y la instalación de los equipos.

Las operadoras también deben presentar un certificado municipal de no adeudar y cumplir sus obligaciones relacionadas con multas e infracciones por conducción negligente, dentro de las competencias de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Jorge Yánez, representante de los transportistas, señaló que los créditos correspondientes al primer hito ingresaron a la Dirección Financiera del Municipio. Según su versión, los pagos para las operadoras que cumplieron ese requisito estaban previstos entre el 13 y el 17 de noviembre. Sobre el segundo hito, indicó que no existía claridad respecto al desembolso.

La Secretaría de Movilidad, en cambio, informó que todavía no existen desembolsos para los transportistas porque el proceso continúa.

¿Qué irregularidades detectó el Municipio en los buses de Quito?

Entre enero y octubre de 2026, el Municipio ejecutó 1 732 acciones de fiscalización, supervisión y control al transporte público. Mayo registró el mayor número de intervenciones, con 505. En enero se contabilizaron 163; febrero, 148; marzo, 104; abril, 209; junio, 209; julio, 200; agosto, 63; septiembre, 42; y octubre, 89.

Los controles incluyen inspecciones en campo, supervisión técnica, seguimiento continuo, revisiones mediante usuarios incógnitos y verificaciones a partir de denuncias ciudadanas. La planificación semanal contempla 42 rutas: 24 del corredor Sur Occidental y 18 del corredor Central Norte.

Además, entre 2024 y junio de 2026, la Secretaría de Movilidad registró 218 sanciones a 47 operadoras, luego de los respectivos procedimientos administrativos. Estas cifras corresponden a períodos distintos de las acciones de control ejecutadas entre enero y octubre de 2026.

La Secretaría identificó cuatro irregularidades durante las fiscalizaciones:

Incumplimiento de frecuencias: retrasos respecto de los horarios establecidos.

retrasos respecto de los horarios establecidos. Puertas abiertas: circulación de buses con las puertas abiertas, lo que representa un riesgo para los pasajeros.

circulación de buses con las puertas abiertas, lo que representa un riesgo para los pasajeros. Uso del celular: conductores que utilizan el teléfono mientras manejan.

conductores que utilizan el teléfono mientras manejan. Acompañantes junto al conductor: presencia de personas en espacios no autorizados, que pueden distraer al chofer.

La entidad aclaró que estas novedades no corresponden a un ranking estadístico de infracciones.

¿Qué responden los transportistas sobre las infracciones en Quito?

Jorge Yánez explicó que los retrasos en las frecuencias también responden a las condiciones del tránsito. Según el representante del sector, los tiempos establecidos en los contratos no siempre corresponden a la duración real de los recorridos, debido a la congestión vehicular.

Como ejemplo, mencionó que una ruta con un tiempo contractual de 90 minutos puede tomar dos horas durante las horas de mayor circulación. Esa diferencia puede generar incumplimientos en las frecuencias.

Yánez distinguió estos retrasos de otras conductas, como conducir con las puertas abiertas, utilizar el celular al volante o permitir acompañantes en espacios no autorizados. Sobre estas prácticas, señaló que corresponden al comportamiento de cada conductor y que las operadoras buscan identificar a quienes incumplen las disposiciones.

El representante pidió a los usuarios reportar el código numérico de cuatro dígitos que identifica a cada bus cuando observen una irregularidad. Los números de contacto para presentar denuncias constan dentro de las unidades y en los carteles de la Secretaría de Movilidad.

También explicó que las consolas tecnológicas incorporarán un sistema de identificación mediante huella dactilar para reconocer al conductor responsable de cada unidad. Según Yánez, esta herramienta permitirá relacionar los reportes ciudadanos con el chofer que estaba al volante.

Alza del pasaje en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuáles son los cuatro hitos tecnológicos que deben cumplir las operadoras de transporte de Quito? La Secretaría de Movilidad estableció cuatro hitos: firma de acuerdos y entrega de documentación inicial, certificación de equipos, instalación y pruebas de interoperabilidad, e inicio de la marcha blanca.

Contexto: Los dos primeros hitos se cumplieron en septiembre y octubre de 2026. El tercero corresponde a noviembre y permanece en proceso. El cuarto está previsto para diciembre, con unidades conectadas y sistemas integrados. ❓ ¿Hasta cuándo deben funcionar los sistemas tecnológicos de los buses de Quito? Las operadoras tienen como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para poner en funcionamiento el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y el Sistema de Información al Usuario (SIU).

Contexto: En noviembre deben completar la instalación, conexión y pruebas de interoperabilidad. En diciembre comenzará la marcha blanca con las unidades conectadas y los sistemas integrados. ❓ ¿Cuánto recibirán los transportistas de Quito por cada bus como compensación? La Ordenanza 127 establece una compensación de 8 000 dólares por bus, distribuida en cuatro meses. Cada unidad puede recibir 2 000 dólares mensuales, si cumple los requisitos.

Contexto: Entre las condiciones constan la presentación mensual de declaraciones juramentadas y descargos sobre los buses que operaron, el cumplimiento de los hitos de gestión y tecnología, y la instalación de los equipos. ❓ ¿Qué otros requisitos deben cumplir las operadoras para recibir las compensaciones? Las operadoras deben presentar un certificado municipal de no adeudar y cumplir sus obligaciones relacionadas con multas e infracciones por conducción negligente.

Contexto: Estas condiciones se suman a la entrega de declaraciones juramentadas y descargos mensuales, así como al cumplimiento de los hitos tecnológicos y de gestión. En los controles intervienen la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Agencia Metropolitana de Control (AMC), dentro de sus competencias. ❓ ¿Cuándo recibirán los transportistas de Quito los primeros pagos de las compensaciones? Jorge Yánez, representante de los transportistas, indicó que los pagos para las operadoras que cumplieron el primer hito estaban previstos entre el 13 y el 17 de noviembre de 2026. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad informó que todavía no existen desembolsos.

Contexto: Según Yánez, los créditos correspondientes al primer hito ingresaron a la Dirección Financiera del Municipio. Sobre el segundo hito, señaló que no existía claridad respecto a la fecha de desembolso.

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