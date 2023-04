¿Cómo puedo realizar una denuncia por maltrato animal en Quito?

Imagen referencial. El maltrato animal es sancionado a través de tres tipos de infracciones. Foto: Unidad de Bienestar Animal

De acuerdo al artículo 3 605 de la Ordenanza Metropolitana, el maltrato animal se define como el acto de causar daño físico, psicológico o emocional contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o por negligencia humana sin importar la intencionalidad del abusador.

La entidad encargada de recibir y de atender las denuncias de maltrato animal en materia de fauna urbana en la ciudad es la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito.

Escala de prioridad

Las denuncias procederán de acuerdo a una escala de prioridad. La UBA evaluará cada caso caso conforme al grado de afectación según las sanciones e infracciones que se detallan en el Código Municipal.

Tipos de infracciones

- Infracciones leves: 30% de una remuneración básica unificada (USD 135.50)

- Infracciones graves: una remuneración básica unificada (USD 450)

- Infracciones muy graves: Diez remuneraciones básicas unificada (USD 4 500)

Una vez identificada la infracción, se distinguen tres grados de prioridades según el tipo de maltrato.



Prioridad 1

- Maltrato evidente con prueba material (videos)

- Abandono notorio (video)

- Atropellamiento

- Criar o entrenar animales para que participen en peleas

- Encadenar animales como método habitual

- Provocar la muerte

Prioridad 2

- No mantener a los animales dentro de los predios privados.

- Causar molestias a los vecinos por ruidos o malos olores

- No buscar la atención veterinaria preventiva y curativa

- Dejar a los animales solos en los vehículos estacionados

- Tener un número de animales de compañía que le impida cumplir con el bienestar animal, entre otros.



Prioridad 3

- No mantener a los animales dentro de los predios privados.

- Permitir que deambulen sin collar, traílla ni identificación

- No recoger los excrementos

- No cumplir con sus vacunas y desparasitaciones

- Incumplir las normas de uso en las zonas caninas públicas, entre otros.

¿Cómo realizo una denuncia por maltrato animal?

Los ciudadanos pueden presentar una denuncia por maltrato o mala tenencia animal a través de dos canales. El primero, en la página web del Municipio de Quito en donde se deberá llenar un formulario digital; y el segundo, de manera presencial en las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal (UBA).

Formulario Digital

Los usuarios deben llenar el formulario digital de denuncias e ingresar la siguiente información que demuestre el hecho:

- Datos del denunciante

- Datos del denunciado

- Narración de la infracción

- Evidencia con fotos o videos de la infracción

Denuncias presenciales

También se puede presentar una denuncia de manera presencial en las oficinas de la UBA y en los Centros de Atención Veterinaria, Refugio y Acogida Temporal (Cavrat).

Para ello, es necesario acudir con el formulario impreso y llenado con la información antes detallada.

Oficinas:

- Matriz: Jorge Washington E4-54 y Av. Amazonas. Edificio de la Secretaría de Salud, 4to piso.

- Calderón: Calle Semillas y Panamericana Norte.

- Quito Sur: Calle Francisco Fuentes y Gaspar Cujías

- Los Chillos: Calle Eucaliptos e Intervalles

