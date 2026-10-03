Cientos de mascotas reciben bendición en San Francisco, en Quito

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La plaza de San Francisco, en el Centro Histórico de Quito, acogió este 3 de octubre de 2026 a cientos de mascotas que recibieron la bendición de la Iglesia Católica, en una tradición que reúne cada año a creyentes y sus animales.

Desde las 15:00, los asistentes llegaron a la tradicional plaza junto a sus mascotas para participar en la ceremonia realizada por los frailes franciscanos en el Día Mundial de los Animales. La Iglesia Católica considera este ritual como sacramental, debido a que la tradición se relaciona con la festividad de San Francisco de Asís, cuyo nombre real era Giovanni di Pietro Bernardone. Nació probablemente en 1181 y murió en 1226.

La singular jornada reunió a cientos de animales. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Familias acudieron con sus mascotas

Los fieles asistieron acompañados de sus familias y de sus animales. La concurrencia ocupó la plaza de extremo a extremo, desde la calle Sucre hasta la Bolívar.

Algunos de los creyentes llegaron con cuyes y hasta peces a la ceremonia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Entre los animales que participaron en la jornada se encontraban perros, gatos, cuyes, conejos, peces y hasta ratones.

La ceremonia de bendición

Durante la actividad, uno de los religiosos tomó flores, las sumergió en agua bendita y la lanzó hacia los creyentes y sus mascotas.

Las personas transportaron en mochilas y kennels a sus animales de compañía . Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La reacción de los animales fue diversa. Algunos se asustaron y buscaron esconderse, mientras que otros recibieron las gotas de agua con sorpresa.

Aunque varias personas cargaron a sus mascotas, hubo otras que las llevaron con correas y hasta jaulas. En esos momentos llovía en la plaza, sin embargo, la precipitación no evitó que los dueños cumplan con el ritual religioso.

Las personas se turnaron para avanzar a la parte delantera de la plaza y recibir el agua bendita. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Tradición en honor a San Francisco de Asís

La bendición de mascotas se realizó como un gesto de fe de los creyentes, quienes agradecen por la compañía de sus animales.

La costumbre se repite cada año en la plaza de San Francisco. Antes de celebrar el ritual, los religiosos suelen dar indicaciones para evitar inconvenientes y la bendición se realiza exclusivamente en los exteriores del histórico convento.

Más información de Quito

Te recomendamos