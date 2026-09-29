Bendición de mascotas en la plaza de San Francisco en Quito cambia de fecha este año

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las mascotas tendrán una cita especial en el Centro Histórico de Quito. La tradicional bendición por la festividad de San Francisco de Asís se realizará el sábado 3 de octubre de 2026, a las 15:00, en la Plaza de San Francisco. Perros, gatos y otros animales de compañía podrán acudir junto con sus familias para participar en este rito.

La celebración forma parte de las actividades relacionadas con San Francisco de Asís y el Día de los Animales. La Iglesia adelantó la ceremonia este año debido a su agenda de celebraciones, ya que la tradición establece que la bendición se realiza cada 4 de octubre. Los frailes franciscanos estarán a cargo del rito litúrgico y la jornada también incluirá campañas de cuidado y alimentación animal con el apoyo de veterinarias y empresas.

Una tradición que se adelanta este año para las mascotas

La Plaza de San Francisco será el punto de encuentro para las familias que quieran acudir con sus animales de compañía. La ceremonia comenzará a las 15:00 del sábado 3 de octubre.

Fray Edgar Abad, padre guardián del Convento Máximo de San Francisco, extendió la invitación a los fieles mediante un video difundido en redes sociales. El religioso animó a las personas a participar junto con sus mascotas y recordó que pueden llevar distintos tipos de animales.

“Puedes traer a tu amigo de cuatro patitas, así como también cualquier mascota que tengas en casa”, señaló Fray Edgar Abad.

El religioso también adelantó que la jornada tendrá grandes sorpresas. Además de la bendición impartida por los frailes franciscanos, el encuentro contará con campañas relacionadas con el cuidado y la alimentación de los animales.

La Iglesia católica considera esta ceremonia como un sacramental. La tradición se relaciona con la festividad de San Francisco de Asís, cuyo nombre real era Giovanni di Pietro Bernardone. Nació probablemente en 1181 y murió en 1226.

San Francisco es conocido como patrono de la ecología. Según la tradición vinculada con su figura, consideraba que los animales eran seres que merecían amor y cuidado por parte de las personas. También se lo reconoce como patrono de los animales y los veterinarios.

El Día de los Animales quedó establecido en 1929 por la Organización Mundial de Protección Animal. Por extensión, el 4 de octubre también se conmemora el Día del Veterinario.

La tradición de bendecir a las mascotas no se limita a Ecuador. Varios países hispanoamericanos mantienen esta costumbre el 4 de octubre o durante los fines de semana cercanos a esa fecha.

#BendiciónDeMascotas #EspírituFranciscano #AmorPorLaCreación #Franciscanos ♬ My Cute Puppy – WavebeatsMusic @jesus_delgranpoder 🐾 Bendición de las Mascotas 🕊️💚 «Alabado seas, mi Señor, por todas tus criaturas». — San Francisco de Asís. Celebremos juntos el amor y el respeto por cada ser creado por Dios. En el espíritu de fraternidad de San Francisco, te invitamos a compartir una tarde de fe, alegría y bendición junto a tus fieles compañeros de vida. 🙏🐶🐱 📍 Iglesia de San Francisco, Centro Histórico de Quito 📅 Sábado 03 de octubre 🕒 15h00 ¡Ven con tu mascota y celebremos juntos el don de la creación! 🌿 #SanFranciscoDeAsís

Recomendaciones para acudir con las mascotas a la bendición

Las personas que asistan a la Plaza de San Francisco deberán tomar precauciones para evitar incidentes durante la jornada. Los perros y gatos deben permanecer sujetos con correa, arnés o traílla.

Los animales pequeños y las aves deben transportarse en jaulas o ‘kennels’ seguros. La recomendación también contempla evitar el traslado de animales enfermos o de hembras en celo, con el objetivo de prevenir incidentes durante la actividad.

La celebración en el Centro Histórico no será la única que se realice en Quito. Otras parroquias eclesiales de la capital replican de manera independiente este sacramental durante el fin de semana del 4 de octubre, fecha en la que se conmemoran el Día de San Francisco y el Día de los Animales.

En el norte de Quito, por ejemplo, la Parroquia de San José de Calderón y templos franciscanos de la zona suelen convocar bendiciones comunitarias después de las misas dominicales. Estas actividades se desarrollan en canchas o atrios parroquiales de Calderón y Carapungo.

En los valles de Cumbayá y Tumbaco, las iglesias centrales de las parroquias rurales acostumbran realizar ritos al aire libre. Estos espacios permiten que los vecinos acudan con perros, gatos e incluso animales de granja.

En el sur de Quito, varias parroquias también promueven jornadas franciscanas dedicadas a los animales. Las actividades se desarrollan en canchas comunitarias aledañas para brindar mayor seguridad a los ejemplares.

Así, la jornada del sábado 3 de octubre tendrá como escenario principal la Plaza de San Francisco. Desde las 15:00, las familias podrán acudir con sus mascotas para participar en una tradición vinculada con la figura de San Francisco de Asís y con la celebración dedicada a los animales.

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