Mascotas recibirán 2,6 millones de dosis de vacunación antirrábica en el país

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Una jornada de prevención sanitaria a escala nacional permitirá proteger a los animales de compañía en las 24 provincias del país. Mediante la campaña oficial denominada “Vacunarlo es amarlo: Por un Ecuador libre de rabia canina y felina”, la ciudadanía podrá llevar a sus mascotas a recibir las dosis de vacunación antirrábica sin ningún costo, dentro de un cronograma planificado para ejecutarse entre el 1 de octubre y el 25 de noviembre de 2026.

Alcance y fechas de la vacunación antirrábica

El despliegue territorial contará con 2,6 millones de dosis adquiridas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), con un presupuesto asignado de 710 084 dólares.

Las brigadas móviles y los centros de salud públicos aplicarán las inyecciones a perros y gatos a partir de los tres meses de edad.

El proceso busca consolidar una barrera de contención epidemiológica para salvaguardar la salud de más de 17 millones de ecuatorianos frente a este virus, considerado una afección vírica letal que daña el sistema nervioso una vez manifestados los síntomas clínicos.

Metas internacionales y registro epidemiológico en el país

La aplicación constante de la vacunación antirrábica busca sostener una marca sanitaria histórica en el continente americano. Ecuador no reporta casos de rabia en seres humanos desde 2011, mientras que en poblaciones de perros y gatos la ausencia de contagios se mantiene desde 2006.

Con estas cifras, el país se ubica en la etapa final de la ruta técnica promovida por la OPS/OMS y la iniciativa global Zero by 30 (Stop Rabies), que persigue certificar a Ecuador como la segunda nación en Sudamérica y la tercera en Latinoamérica en eliminar de forma definitiva la rabia humana transmitida por canes hacia el año 2030.

Coordinación interinstitucional y apoyo técnico

La logística del programa integra las labores del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) y las dependencias de Bienestar Animal de los gobiernos autónomos descentralizados municipales.

A este trabajo técnico conjunto se incorporó además la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) para colaborar en los procesos destinados a impedir la circulación viral en la fauna urbana.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Desde cuándo y hasta qué fecha se aplicará la vacunación antirrábica en Ecuador?

Del 1 de octubre al 25 de noviembre de 2026.

Las dosis se administrarán gratuitamente en todos los centros de salud públicos y mediante brigadas territoriales en las 24 provincias.

❓ ¿Qué mascotas pueden recibir la vacunación antirrábica durante esta campaña?

Perros y gatos que tengan desde tres meses de edad en adelante.

El Estado adquirió 2,6 millones de dosis a través del Fondo Rotatorio de la OPS/OMS con un financiamiento de USD 710.084.

❓ ¿Cuántos años lleva Ecuador sin reportar casos de rabia en personas y animales?

Cero contagios humanos desde 2011 y ningún caso en perros y gatos desde 2006.

Este registro sitúa al país en camino a certificar la eliminación definitiva de la rabia canina hacia 2030 bajo la iniciativa global Zero by 30.

❓ ¿Qué organismos colaboran en la ejecución de la campaña de vacunación antirrábica?

El MSP, el MAE, Agrocalidad, las áreas de Bienestar Animal municipales y la GIZ.

Estas entidades coordinan el abastecimiento logístico, el control sanitario y la difusión de la tenencia responsable en cada localidad.

❓ ¿Dónde se llevó a cabo el evento inaugural de la campaña antirrábica en Quito?

En la Plaza Cívica del Parque de la Juventud, en Carapungo.

El acto congregó a cerca de 300 asistentes con sus mascotas y ofreció módulos educativos junto a ferias de adopción y demostraciones caninas.

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