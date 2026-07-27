Ecuador incorpora nueva vacuna para mujeres embarazadas

Ecuador oficializó la incorporación de una nueva vacuna al Esquema Nacional de Vacunación dirigida a mujeres embarazadas con el fin de cuidar la salud neonatal. Esta información provino del Ministerio de Salud Pública este lunes 27 de julio de 2026.

La nueva vacuna en Ecuador para mujeres embarazadas

El Ministerio de Salud Pública anunció la inclusión de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) al Esquema Nacional de Vacunación de Ecuador. El lanzamiento se realizó en Galápagos y, de manera simultánea, en 24 puntos del país.

Objetivo de la vacunación

La nueva inmunización está dirigida a mujeres embarazadas entre las semanas 28 y 36 de gestación. Su objetivo es prevenir neumonías graves y bronquiolitis en recién nacidos durante sus primeros seis meses de vida.

Evento principal en Galápagos

El evento principal se desarrolló en la isla San Cristóbal y contó con la participación de cerca de 200 personas. El MSP indicó que Ecuador incorpora la vacuna bivalente recombinante Abrysvo, que será aplicada en una única dosis de 0,5 mililitros.

Cifras sobre neumonía en Ecuador

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2026 se han registrado más de 62 000 casos de neumonía en el país.

Los lactantes menores de seis meses son uno de los grupos más vulnerables. El Ministerio señaló que Pichincha concentra el 34,6% de los casos y Guayas el 12,4%.

Beneficios de la vacunación durante el embarazo

La entidad explicó que la vacunación durante el embarazo permite la transferencia de anticuerpos al bebé antes del nacimiento, como una medida preventiva frente a infecciones respiratorias.

Testimonio de una madre vacunada

Dentro de la jornada, Damary Nolivos Pallo, quien se encuentra a las 33 semanas de gestación, recibió la vacuna y manifestó: “Saber que mi bebé y los bebés de mis vecinas van a estar protegidos desde el vientre nos llena de tranquilidad. El escudo empieza en nosotras”.

Inversión y logística para la vacunación

El ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, informó que el Estado adquirió 125 200 dosis, con una inversión total de USD 4,4 millones. Además, destacó que la estrategia incluye el fortalecimiento de la cadena de frío para garantizar la conservación y distribución adecuada de las vacunas.

Aumento en recursos para Galápagos

Como parte del acto oficial, las autoridades entregaron simbólicamente un vehículo refrigerado todoterreno a Vianca Espinosa, enfermera del Centro de Salud San Cristóbal. El MSP indicó que dos unidades fueron asignadas a Galápagos y que, en total, se entregaron 40 vehículos a escala nacional.

Fortalecimiento del Hospital Oskar Jandl

Asimismo, se anunció el fortalecimiento del Hospital Oskar Jandl mediante la incorporación de cinco médicos especialistas, dos cunas de calor radiante para neonatos y el abastecimiento necesario de medicamentos esenciales.

Criterios técnicos para el lanzamiento

El Ministerio señaló que la elección de Galápagos como sede del lanzamiento respondió a criterios técnicos. Esto se debe a que el archipiélago presenta limitaciones en el acceso a Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), lo que hace prioritarias las acciones preventivas.

Agradecimientos y compromiso del gobierno

“Con el liderazgo del Presidente Noboa y el compromiso de nuestro personal de salud, aseguramos que la ciencia y la prevención lleguen con la misma calidad tanto a Galápagos como al último rincón de la patria”, expresó Aveiga.

Cierre con feria informativa sobre vacunación

La jornada concluyó con un recorrido por una feria informativa sobre vacunación organizada por el MSP. La institución recordó que la inmunización forma parte de los servicios gratuitos que ofrece el sistema público de salud.

Nueva vacuna para mujeres embarazadas en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Qué vacuna incorporó Ecuador al Esquema Nacional de Vacunación para mujeres embarazadas?

Ecuador incorporó la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), específicamente la vacuna bivalente recombinante Abrysvo, para mujeres embarazadas.

El Ministerio de Salud Pública oficializó la inclusión de esta vacuna el 27 de julio de 2026. La inmunización se aplicará gratuitamente a mujeres entre las semanas 28 y 36 de gestación como parte del Esquema Nacional de Vacunación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.

❓¿Para qué sirve la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio en mujeres embarazadas?

La vacuna busca prevenir casos graves de neumonía y bronquiolitis en bebés menores de seis meses.

Según el Ministerio de Salud Pública, la inmunización permite que la madre transfiera anticuerpos al bebé antes del nacimiento, proporcionando protección durante los primeros meses de vida. Esta medida adquiere relevancia debido a que los lactantes son uno de los grupos más vulnerables frente a las infecciones respiratorias causadas por el Virus Sincitial Respiratorio.

❓¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra el VSR en Ecuador y cuántas dosis se aplicarán?

La vacuna está dirigida a mujeres embarazadas entre las semanas 28 y 36 de gestación y se administra en una sola dosis de 0,5 mililitros.

El Ministerio de Salud informó que la aplicación forma parte de los servicios gratuitos del sistema público de salud. Para garantizar la cobertura nacional, el Estado adquirió 125 200 dosis con una inversión de USD 4,4 millones, además de fortalecer la logística de distribución y conservación de las vacunas.

❓¿Por qué Galápagos fue elegida como sede del lanzamiento de la nueva vacuna en Ecuador?

Galápagos fue seleccionada debido a sus limitaciones en el acceso a Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), lo que hace prioritarias las acciones preventivas.

El evento principal se desarrolló en la isla San Cristóbal y contó con la participación de aproximadamente 200 personas. Durante la jornada, el Ministerio de Salud también entregó vehículos refrigerados y anunció el fortalecimiento del Hospital Oskar Jandl con nuevos especialistas, equipamiento médico y medicamentos esenciales.

❓¿Cuántos casos de neumonía se han registrado en Ecuador en 2026 y cuáles son las provincias más afectadas?

Ecuador ha registrado más de 62 000 casos de neumonía en lo que va de 2026; Pichincha concentra el 34,6% de los casos y Guayas el 12,4%.

Estas cifras fueron presentadas por el Ministerio de Salud Pública durante el lanzamiento de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio. La entidad destacó que los bebés menores de seis meses representan uno de los grupos de mayor riesgo, razón por la cual se decidió incorporar esta inmunización preventiva al esquema nacional de vacunación.

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