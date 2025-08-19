Ecuador cuenta con un esquema de vacunación ampliado luego de 14 años. Así lo informó este martes, 19 de agosto de 2025, el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La actualización implica el fortalecimiento de cinco vacunas que se aplicarán paulatinamente desde este mes. La dosis contra el covid-19 se incluye en el esquema regular.

Esquema de vacunación se amplía en Ecuador desde este agosto

Hasta antes de la ampliación del esquema, en el país, el esquema contemplaba 18 tipos, para prevenir más de 20 enfermedades, entre estas: poliomielitis, sarampión, rubéola, varicela, fiebre amarilla, hepatitis, rotavirus, entre otras.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad, hay vacunas para prevenir más de dos docenas de enfermedades que pueden ser mortales.

La inmunización previene cada año entre 3,5 y 5 millones de muertes por enfermedades tales como la difteria, el tétanos, la tos ferina, la gripe y el sarampión.

Los cambios en el esquema de vacunación

Neumococo 13 valente (PCV13) : la vacuna PCV10, administrada a niños menores de un año, será reemplazada por la PCV13, que protege contra 13 serotipos de la bacteria Streptococcus pneumoniae, causante de enfermedades graves como meningitis, neumonía y sepsis. Esta vacuna se administrará en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad.

Hexavalente: la vacuna Pentavalente (Difteria, Tosferina, Tétanos, Haemophilus influenzae tipo b y Hepatitis B) será reemplazada por la Hexavalente, que además de las protecciones anteriores, incluye la protección contra la poliomielitis. Se administrará en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses con un refuerzo a los 18 meses de edad.

TdaP: la vacuna dT (difteria y tétanos) para mujeres embarazadas será sustituida por la TdaP (Difteria, Tétanos y Pertussis acelular). Esta vacuna, aplicada entre las 20 y 36 semanas de gestación, protege a la madre y al recién nacido contra la tos ferina desde el vientre materno.

VPH para niños: el esquema de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) se amplía para incluir a niños con una dosis a los 9 años, brindando una protección más completa contra el cáncer cervical y otras enfermedades relacionadas.

Covid-19: se incorpora al esquema regular, con una dosis anual estacional recomendada para la población vulnerable.

BOLETÍN | El Ministerio de Salud Pública (MSP) amplía su esquema de vacunación para mayor protección y prevención de enfermedades en la ciudadanía. Esta actualización fortalece 5 vacunas que se aplicarán paulatinamente desde el mes de agosto.



▶️ https://t.co/UiBCwu72jX pic.twitter.com/JnzKTFLOLn — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) August 19, 2025

La inversión para el refuerzo del esquema

El MSP informó que la inversión en la ampliación del esquema de vacunación es de alrededor de 50 millones para el 100% de abastecimiento de vacunas a escala nacional.

La institución recordó que las vacunas son una de las estrategias de salud pública más efectivas para prevenir enfermedades. Ecuador cuenta con más de 1 900 centros de salud y las vacunas son gratuitas.

