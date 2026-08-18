Ecuador invierte 2,5 millones de dólares para vacunación en zonas fronterizas

Con el propósito de frenar riesgos epidemiológicos en las regiones limítrofes del país, las autoridades sanitarias inauguraron este martes 18 de agosto de 2026, la campaña de vacunación en zonas fronterizas en el marco de la Semana Andina de Inmunización en Fronteras 2026.

La iniciativa conjunta entre Ecuador y Colombia arrancó formalmente en las instalaciones de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC), en Tulcán, con la presencia de delegaciones técnicas, representantes locales de Carchi y Nariño, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Inversión para la vacunación en zonas fronterizas

El Estado ecuatoriano asignó un presupuesto de 2,5 millones de dólares enfocado exclusivamente en resguardar a los pobladores de las zonas limítrofes.

Dicho rubro forma parte de una inversión global de 4,5 millones de dólares canalizada para la adquisición de 1 653 819 dosis de biológicos esenciales: Tdap (tétanos, difteria y tosferina), VSR para mujeres gestantes a partir de la semana 28, Sarampión-Rubéola (SR/SRP), Varicela y Fiebre Amarilla, esta última priorizada ante los efectos del fenómeno de El Niño.

Provincias y grupos prioritarios para la dosis Tdap

Dentro del despliegue de la vacunación en zonas fronterizas, la aplicación de la vacuna Tdap se enfocará prioritariamente en adultos mayores de 65 años residentes en ocho provincias: Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja y El Oro. Asimismo, esta dosis se suministrará a la totalidad del personal del sistema sanitario nacional.

Justificación técnica y alertas epidemiológicas

La intervención busca mitigar los brotes de sarampión registrados en el continente americano, el resurgimiento de la tosferina, el flujo masivo por la Copa Mundial de Fútbol y las amenazas climáticas asociadas a El Niño, factores que potencian los vectores infecciosos.

Estrategia binacional y puestos de atención

El plan contempla brigadas extramurales móviles dirigidas a comunidades indígenas y migrantes, sumadas a puntos fijos situados en terminales terrestres y pasos migratorios oficiales.

Cronograma de ejecución en las fronteras norte y sur

Las brigadas iniciaron operaciones este martes 18 de agosto en el paso de Rumichaca (Carchi) y se extenderán hacia la frontera sur el viernes 21 de agosto con un evento en Huaquillas (El Oro) en coordinación con autoridades de Perú, manteniendo la cobertura nacional abierta hasta el 31 de diciembre de 2026.

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