Bendición de mascotas en Guayaquil: ¿dónde y cuándo será?

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Ecuador se prepara para la tradicional bendición de mascotas, una celebración que se realiza en conmemoración de San Francisco de Asís, reconocido por la Iglesia Católica como patrono de los animales.

Guayaquil tendrá varias actividades dedicadas a los animales de compañía este sábado 3 y domingo 4 de octubre, entre ellas bendiciones de mascotas y un encuentro para celebrar el vínculo con estos integrantes de las familias.

Bendición de mascotas el sábado 3 de octubre

La iglesia de la parroquia San Andrés Apóstol, en Vía a la Costa, realizará su bendición el sábado 3 de octubre a las 17:00. “Te invitamos a traer a tu mascota para recibir una bendición especial y agradecer a Dios por el regalo de su compañía”, expresa la iglesia en su convocatoria.

La invitación está dirigida a personas que deseen acudir con sus mascotas para que reciban una bendición especial. Además, solicitan que las mascotas sean llevadas con correa.

Bendición en la calle Panamá

Para el domingo 4 de octubre está prevista otra celebración desde las 09:00 en la Ruta Centro – Plaza del Artista, ubicada en la calle Panamá, entre Tomás Martínez e Imbabura.

La bendición de los animales de compañía busca celebrar el vínculo entre las personas y sus animales de compañía, con énfasis en su cuidado, protección y bienestar.

Los perros deberán acudir con collar o arnés y correa. Otros animales deberán ser trasladados utilizando medios de transporte o sujeción adecuados.

Misas de bendición en cementerio

También el domingo 4 de octubre se realizarán misas de bendición de mascotas en cuatro camposantos de Parques de la Paz.

Las actividades tendrán lugar en La Aurora, Pascuales, Durán y El Fortín. Los asistentes podrán acudir acompañados de sus mascotas. “Un momento especial para agradecer por su compañía, su cariño y todas esas huellitas que llenan nuestros días”.

¿Por qué se realiza la bendición de mascotas?

La bendición de mascotas se realiza en muchos lugares como parte de la celebración del Día de San Francisco de Asís, cuya festividad litúrgica es el 4 de octubre. La tradición se vincula con su conocida relación de respeto y cuidado hacia la naturaleza y los animales.

San Francisco de Asís llamaba “hermanos menores” a los animales, una expresión con la que demostraba su respeto y consideración hacia ellos. Para el santo, las especies formaban parte de la Creación y debían ser tratadas con cuidado y protección.

Por su vínculo con la naturaleza y los animales, la Iglesia Católica lo reconoce como patrono de los animales y de los ecologistas. Su festividad se conmemora cada 4 de octubre, fecha en la que también se celebra el Día Mundial de los Animales.

Esta tradición religiosa es una de las razones por las que, durante los primeros días de octubre, distintas parroquias realizan ceremonias de bendición de mascotas, en las que familias acuden con sus perros, gatos y otros animales de compañía.

Preguntas frecuentes sobre la bendición de mascotas en Guayaquil

❓ ¿Dónde habrá bendición de mascotas en Guayaquil este 3 y 4 de octubre?

Habrá actividades en la parroquia San Andrés Apóstol, en Vía a la Costa; en la calle Panamá, en el centro de Guayaquil; y en cuatro camposantos de Parques de la Paz.

Las actividades se realizarán el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, como parte de las celebraciones por San Francisco de Asís.

❓ ¿A qué hora será la bendición de mascotas en la parroquia San Andrés Apóstol?

La bendición será el sábado 3 de octubre a las 17:00 en la iglesia San Andrés Apóstol, en Vía a la Costa.

La parroquia invita a las familias a acudir con sus mascotas y solicita que los animales sean llevados con correa.

❓ ¿Cuándo y dónde será la bendición de mascotas en la calle Panamá?

La actividad será el domingo 4 de octubre, desde las 09:00, en la Ruta Centro–Plaza del Artista, en la calle Panamá, entre Tomás Martínez e Imbabura.

El encuentro busca celebrar el vínculo entre las personas y sus animales de compañía y promover su cuidado, protección y bienestar. Los perros deberán acudir con collar o arnés y correa.

❓ ¿En qué camposantos de Parques de la Paz habrá misas de bendición de mascotas?

Las misas se realizarán el domingo 4 de octubre en los camposantos de La Aurora, Pascuales, Durán y El Fortín.

Los asistentes podrán acudir con sus mascotas para participar en una ceremonia dedicada a agradecer por su compañía y el vínculo que mantienen con sus familias.

❓ ¿Por qué se bendicen las mascotas el 3 y 4 de octubre?

La bendición de mascotas está vinculada con la celebración de San Francisco de Asís, cuya festividad litúrgica es el 4 de octubre y quien es reconocido por la Iglesia Católica como patrono de los animales y de los ecologistas.

San Francisco de Asís llamaba “hermanos menores” a los animales y los consideraba parte de la Creación. Por esta relación con la naturaleza y los animales, distintas comunidades realizan ceremonias de bendición durante los primeros días de octubre.

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