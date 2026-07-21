Choque en El Inca termina con supuesto robo a conductor

Un siniestro de tránsito en Quito registrado en el sector de El Inca no solo dejó daños por la colisión entre dos vehículos. Testigos afirmaron que, tras el impacto, el conductor de uno de los automotores sufrió un supuesto robo mientras permanecía desorientado por lo ocurrido.

Detalles del supuesto robo tras un choque en El Inca

El hecho se registró la tarde del lunes 20 de julio de 2026 en la avenida De Las Palmeras.

De acuerdo con los testimonios de personas que presenciaron el incidente, el conductor afectado permanecía en estado de shock cuando dos ocupantes del otro vehículo se acercaron.

Robo durante el estado de shock

Según esas versiones, ambos aprovecharon esa condición para llevarse un teléfono celular, una billetera y una mochila que pertenecían al conductor.

Los presuntos responsables salieron del lugar tras el hecho.

Reacción tardía del conductor

Los testigos indicaron que, una vez que tomaron las pertenencias, los dos ocupantes regresaron al vehículo en el que viajaban y abandonaron el sitio.

Las mismas versiones señalan que el conductor no logró reaccionar de inmediato debido al estado en el que quedó después del choque.

Falta de denuncia y pronunciamiento oficial

Hasta ahora, ninguna autoridad identificó públicamente a los presuntos responsables ni informó sobre aprehensiones relacionadas con este caso. La Policía Nacional señaló que, hasta la mañana del martes 21 de julio de 2026, no recibió una denuncia por este supuesto robo.

Información disponible sobre el caso

Con la información disponible, el caso se conoce por los relatos de personas que estuvieron en el lugar del siniestro. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme el delito ni un reporte sobre una investigación o detenciones.