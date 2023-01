Segundo bloque de candidatos a la alcaldía de Quito debatieron este 15 de enero

En Quito se llevó a cabo el debate entre los candidatos a la alcaldía de la capital este 15 de enero de 2023. Foto: Delegación Provincial Electoral de Pichincha

El debate entre los candidatos a Alcalde de Quito arrancó este 15 de enero de 2023 a las 19:00, pero el segundo grupo, los otros seis de los 12 aspirantes, comenzó a las 20:35.

A través de este foro, los participantes tuvieron la oportunidad de demostrar a la ciudadanía por qué son los indicados para ser elegidos como representantes de la alcaldía de la capital del Ecuador.

En él participaron Omar Cevallos (Centro Democrático), Jorge Yunda (Juntos por la Gente), Luz Elena Coloma (Va por Ti), Patricio Alarcón (PSC), Pedro José Freile (PSE-Suma) y María José Carrión (Amigo).

Revise la intervención de los seis candidatos restantes que buscan liderarl la alcaldía de Quito.

María José Carrión - movimiento Amigo

Doctora. Asambleísta constituyente y nacional. Presidió la Comisión de Fiscalización. Fundadora de la Red de Maestros de Pichincha.

"El tema de la seguridad es un problema que nos afecta a todos. Por eso las respuestas tienen que ser absolutamente integrales" - María José Carrión.

En seguridad

"El tema de la seguridad es un problema que nos afecta a todos. Por eso las respuestas tienen que ser absolutamente integrales.

Hemos creado nuestro ‘Plan Buckele para Quito’ para garantizar la seguridad. Es un plan que viene con asesoría estratégica. Nosotros aquí en el Ecuador tenemos una experiencia del Ecu911 que en años anteriores tuvieron excelentes resultados.

Nuestro plan integral tiene establecido en los cuatro polos de desarrollo están centros de monitoreo y control, el establecimiento de un nuevo rol para la Policía Metropolitana encargándose exclusivamente de los temas de seguridad".

En movilidad

¿Qué harán por la reactivación económica de Quito?

“La generación de los polos de desarrollo económico es un proyecto integral porque la ciudad no aguanta más, el caos vehicular, la falta de empleo, la falta de oportunidades.

Este es el momento de transformar la ciudad. Por eso es que en cada polo de desarrollo: norte, sur, Valle de los Chillos, Tumbaco y las parroquias, generaremos entrega a través de concesiones a las empresas privadas, a la nueva industria, para generar plazas de empleo reales y permanentes.

Generaremos créditos para los pequeños emprendedores y capital semilla, especialmente para las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar.

Nuestro proyecto implica que en esos polos de desarrollo la negociación con los industriales y los empresarios será concreta. Toda la mano de obra, en un 90%, debe ser del sector y con eso eliminamos la gran pérdida de tiempo en el tráfico, ese es el futuro del desarrollo para Quito”.

En ambiente

¿Qué acciones emprenderá para reducir la vulnerabilidad constructiva de la ciudad y mitigar su riesgo?

"Es muy importante que exista un sistema integral de riesgos en la ciudad. En estos cuatro polos de desarrollo se generarán sistemas de alerta temprana, además de toda la tecnología aplicada para la prevención y mitigación de riesgos.

Tenemos las quebradas. Eso genera ya un riesgo en relación a las construcciones que están en las orillas de quebradas. También tenemos la amenaza ahora latente del volcán Cotopaxi y no hay un sistema de riesgos. No se ha activado la ciudad para prevenir un desastre.

En este momento hay que tomar acciones y activar el COE cantonal, llamar a las autoridades nacionales y cantonales, Policía, Bomberos, y activar un verdadero sistema de riesgos, un análisis técnico integral".

En administración local

¿Cuál será el proceso para el Estatuto Autonómico de Quito?

“El Estatuto Autonómico de Quito es un viejo discurso y una falta de comprensión de la necesidad de que la gente discuta la realidad de su ciudad. No solo hay que discutir el Estatuto Autonómico y las competencias. También hay que discutir el desarrollo de la ciudad de manera integral. Por eso es que nosotros tenemos un proyecto de ciudad completamente distinto a los que han planteado aquí los compañeros panelistas.

Y esto implica una gran responsabilidad, no es hablar de las competencias y no ejecutar ni el 25% de su presupuesto como en la administración Guarderas-Yunda. Tampoco se puede hablar de competencias cuando estamos hablando de la inseguridad y hay autoridades con grillete. Tenemos que hablar de las competencias con responsabilidad, con mano dura y juntos transformaremos Quito”.

Pedro Freile - Unidos Incluyentes y Organizados

Es abogado de profesión y obtuvo la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad SEK. Fue candidato presidencial. También fue conocido por ser analista político y experto en contratación pública.

Es candidato por la Alianza UIO, Unidos Incluyentes y Organizados.

"Para nosotros la fórmula es simple y la base es tomar decisiones políticas para darle seguridad a la ciudad" - Pedro Freile.

En seguridad

"Nuestro plan es construir un Quito sin miedo a partir de un plan que le permita articular una agenda de seguridad en conjunto con el alto mando de Nayib Bukele. Además de un plan de movilidad.

Tenemos la responsabilidad de hacer una lucha como la que ha llevado a cabo El Salvador no solo en las calles en contra de las pandillas, en contra del crimen organizado, sino dentro del crimen orquestado dentro de las instituciones públicas, alrededor de las telecomunicaciones, alrededor de la contratación pública, y no tenemos miedo a las mafias".

En ambiente y territorio

"Los riesgos naturales no cambian por el hecho de tenga una escritura una persona (...). Necesitamos garantizar la vida de los ciudadanos y para eso tenemos que asegurarnos de que los planes de contingencia que tenemos no solamente sobre quebradas, sino todos los planes se vuelvan actualizar, tienen más o menos 20 años de antigüedad y ni siquiera la infraestructura básica de cunetas o de colectores pueden mantenerse en las condiciones actuales".



Quebradas: "La virtuosa posibilidad de establecer vínculos directos con alianzas estratégicas con el sector privado nos puede abastecer sin duda, no solo de condiciones de seguridad excepcionales para mejorar esas quebradas, sino para evitar además el embaulamiento que parece ser el sueño de muchos en algunas partes de la ciudad para convertir esas quebradas en parques lineales y espacios de esparcimiento (...)".

Trabajo de los concejales

"Para nosotros, los concejales tienen que cambiar el modo de funcionar para poder proyectarse como políticos valiosos, como líderes del futuro (...) y los vamos a apoyar indistintamente del partido que vengan porque para nosotros este el momento de la reconciliación de la política con la ciudadanía y de la capital con el país".

Reactivación económica y generación de empleo: "Vamos a usar los recursos que tiene el Municipio para atender la obra que ha estado negligentemente abandonada durante todos estos últimos 30 años.

Para nosotros la fórmula es simple y la base es tomar decisiones políticas para darle seguridad a la ciudad".

Patricio Alarcón - Alianza Orden y Seguridad

Nació en Quito en el año 1974. Es empresario y fue expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Tiene un Máster en Dirección de Empresas por la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Es candidato con la alianza Orden y Seguridad Para Quito.

"Mi propuesta es simple, voy a acabar con un modelo municipal ineficiente y corrupto para poder invertir en los barrios. Quien no ofrezca un cambio radical del modelo, no podrá un alcalde ser el de la gente y no podremos vivir en un Quito sin miedo".

"Eliminaremos y facilitaremos toda la tramitología de Quito" - Patricio Alarcón.

En seguridad

"En este momento existen cinco centros de monitoreo municipales con cámaras, con diferentes software, con diferente personal. Todos no trabajan de una manera articulada. Vamos a hacer uno solo. Integrar todas esas cámaras y, además, las de los sectores productivos, comercial, industrial y empresas de seguridad. Alarmas comunitarias. Integrar a las UPC, que sean los nuevos centros 911 comunitarios, apadrinados por el sector privado y van a responder de una manera ágil y eficiente ante cualquier eventualidad":

En movilidad

"Eliminaremos y facilitaremos toda la tramitología de Quito. Eliminaremos todos los permisos que se necesitan para abrir un pequeño local. Estamos seguros de que con el apoyo al emprendedor vamos a conseguir que Quito sea nuevamente productiva".

En ambiente

"Para los deslaves siempre debemos mantener nuestras quebradas limpias, al igual que los reservorios y los diques.

Eso se lo hace de una manera organizada y también hay que mantener los ríos limpios.

En caso de que exista alguna erupción volcánica, además, necesitamos sistemas de alarmas tempranas y para un terremoto.

Existe un riesgo latente y para justamente para evitar ese problema necesitamos un sistema de control para verificar que las construcciones estén bien hechas, y eso se debe hacer con el sector privado.

Hay que crear entidades colaboradoras con los gremios".

En administración local

"De acuerdo con la Constitución, Quito tiene que tener un estatuto autonómico. Podríamos resolver ciertas competencias. Primero se necesita pasar por una consulta popular y por el Concejo y eso no va a suceder.

Yo no voy a mantener un Municipio obeso, una Administración General con 841 colaboradores, nueve administraciones zonales con 1000 colaboradores…

Voy a poder cambiar esa realidad porque de acuerdo con una ordenanza por medio de una resolución puedo bajar la estructura al Municipio. Con mi mayoría en las empresas públicas voy a llegar a alianzas estratégicas, entonces yo voy a administrar bien la ciudad, sin el estatuto autonómico".

¿Qué sector le representa?: Los que me representan son los que están hartos de la podredumbre creada por la clase política durante los últimos 16 años. Y les voy a decir una cosa: si ustedes creen en los mismos políticos de siempre, yo no Quieren resultados diferentes, no voten por los mismos políticos, sociólogos, abogados.

Detalles durante etapa de interpelaciones sobre automatización: Integración de los peajes de otras vías en el país con el túnel Guayasamín.

Luz Elena Coloma - movimiento Creo, Alianza va por Ti

Socióloga. Máster en Descentralización y Desarrollo Local. Exconcejala de Quito.

"Para nosotros el turismo es un eje fundamental para reactivar la economía de Quito. El turismo le da USD 900 millones anuales al PIB de la ciudad" - Luz Elena Coloma.

En seguridad

"En la gestión del alcalde removido Jorge Yunda se utilizó un mínimo del presupuesto que viene de la tasa de seguridad ciudadana. Tenemos ahora una ciudad en la que nueve de cada diez habitantes se sienten inseguros.

Nosotros utilizaremos la tecnología para prevenir el delito, para vigilar de mejor manera, para controlar los espacios más riesgosos de la ciudad. En el proyecto del ‘Dron no te escapas, ladrón’.

Pero, además, para nosotros el problema de violencia de género es un problema de seguridad y por eso vamos a recuperar los centros de equidad y justicia, los vamos a fortalecer".

En movilidad

¿Qué harán por la reactivación económica de Quito?

“Es triste que Quito no aproveche el potencial que tiene para atraer inversión, para generar desarrollo productivo, para tener muchas más fuentes de empleo. Pero para eso se necesita confianza y la confianza no viene en un Municipio investigado, con un alcalde con grillete por mal uso del billete.

Para nosotros el turismo es un eje fundamental para reactivar la economía de Quito. El turismo le da USD 900 millones anuales al PIB de la ciudad. Tenemos una gran potencialidad para desarrollar el turismo de aventura, para desarrollar el turismo de convenciones.

Pero también vamos hacia una nueva era de movilidad con el Metro como eje central y los corredores que tienen que tener una mucho mejor gestión en las rutas y frecuencias. Bicicletas también, movilidad sostenible con aceras caminables”.

En ambiente

¿Qué acciones emprenderá para reducir la vulnerabilidad constructiva de la ciudad y mitigar su riesgo?

"Ejecutar el sinnúmero de planes que existen en el Municipio, el plan de resiliencia y también impulsar la ordenanza de regularización de edificaciones que no pasó en la gestión anterior donde no se hizo nada relevante en gestión de la planificación, del medioambiente o del saneamiento.

Tenemos aguas contaminadas que se vierten sin ningún control en nuestros ríos y quebradas, un relleno sanitario al borde del colapso con lixiviados acumulados desde hace años.

Más de la mitad de las edificaciones de Quito es irregular. Pero, además, cientos de terrenos no tienen escrituras, no han sido regularizados. Hay que cumplir y hacer cumplir la planificación, ejecutar, un Quito ordenado".

En administración local

¿Cuál será el proceso para el Estatuto Autonómico de Quito?

“Como alcaldesa avanzaré en el Estatuto Autonómico y en otros proyectos. Pero lo más importante es hacerlo con honestidad y con transparencia porque ya basta de direccionar contratos, ya basta de esos núcleos familiares o de amigos que en la oscuridad toman las decisiones más importantes del Municipio para beneficiarse de ellas.

Yo seré una alcaldesa presente. No dejaré botando la ciudad. No la abandonaré. Estaré absolutamente al tanto de lo que sucede y me haré responsable de eso, y le rendiré cuentas”.

Omar Cevallos - Centro Democrática

Nació el 22 de abril de 1958 en Quito. Se graduó en el Colegio Juan Pío Montúfar. Fue uno de los mejores andinistas en los años 80. Fue presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha y ministro de Deportes del 2005 al 2007

Fue concejal de la ciudad de Quito y presidente de la Comisión de Planificación Estratégica, vicepresidente de la Comisión de Movilidad y miembro de la Comisión de Presupuesto y Finanzas del Concejo Metropolitano. Es candidato por el Movimiento Centro Democrático, lista 1.

"Lo prioritario para quito es la planificación estratégico donde se determinarán los ejes de economía, movilidad y seguridad"

"Quiero un Quito donde se pueda invertir en paz, donde se pueda emprender en paz" - Omar Cevallos

En seguridad

Lo primero que haré es reunirme con el Presidente de la República y con el Ministro del Interior. Hay que definir las responsabilidades de cada una de las instituciones. Daremos insumos a la Policía Nacional, arreglaremos las Unidades de Policía Comunitarias (UPC). Tenemos que activar el arte, la cultura, el deporte, la recreación, en un espacio público, protegido por los agentes metropolitanos de Quito.

En movilidad

"Quiero un Quito donde se pueda invertir en paz, donde se pueda emprender en paz. Lo primero, volarnos la mitad de los trámites, digitalizar el resto y, sobre todo, traer dinero. Vamos a manejar bien la ciudad, con ahorros y eficiencia.

Nos van a volver a ver el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y podremos trabajar en grandes obras, en la viabilidad, llegará mucha inversión a Quito, vamos a hacer que sea una ciudad competitiva. Que se generen fuentes de empleo".

En ambiente y territorio

"La Comisión de Planificación (del Municipio) aprobó, tal vez, la ordenanza más importante de los últimos cuatro años, que es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Ahí están los objetivos, las estrategias, la planificación tiene que ser el desarrollo de la ciudad en el eje medioambiental.

Tiene un eje transversal en todas las acciones del Municipio".

En administración local

"El estatuto autonómico es algo absolutamente necesario para el Distrito Metropolitano. Pero no haré como se hizo la habitación pasada, una triangulación de los recursos del Municipio".

¿Qué sector le representa?: El Centro Histórico. Este es un destino para el mundo. Ahí reactivaremos todo el turismo, toda la economía a través del desarrollo que se produzca. Ya no cierres en la Plaza Grande.

Jorge Yunda - Alianza Juntos Por La Gente

Fue presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión y asambleísta en 2017. Llegó a la Alcaldía en 2019 y luego lo removieron de sus funciones en 2021.

"Quito está Yundido hace rato, parece que no ha revisado las encuestas y la gente en la calle me dice: ayúndanos" - Jorge Yunda.

En seguridad

"Para su información, (candidata Luz Elena Coloma) Quito está Yundido hace rato parece que no ha revisado las encuestas y la gente en la calle me dice ayúndanos de las señoras que están 20 años y no han hecho nada, yo en nueve meses hice más que usted.

Tenemos la responsabilidad de coordinar con las autoridades nacionales y desde las competencias municipales dotar de infraestructura".

Grillete que usa: "Llevo el grillete por salvar decenas de miles de vidas junto a diferentes académicos y a diferentes científicos. Este grillete no tengo por coimas, ni sobornos ni venta de puestos, ni diezmos, señora Carrión, exasambleísta, que usted sí tuvo este problema.

Aquí venimos a dar propuestas para la inseguridad para erradicar la pobreza extrema pobreza, no para los ataques personales".

Reactivación económica y generación de empleo: Para reactivar la economía de Quito hay que poner a circular obra pública.

Soy el candidato que más impuestos paga de todos los candidatos del Ecuador. Así se contribuye a la economía.

Hay que hacer inversión pública, repavimentar, construir, eso es lo que va a sacar a esta ciudad adelante, no los ataques políticos que ustedes (otros candidatos) están haciendo.

Vulnerabilidad constructiva de Quito: "La ciudad de Quito tiene alrededor de un 65% de construcciones irregulares, lo hicieron desde hace 30, 40, 50 años y no tiene especificaciones técnicas. Con las universidades, con las politécnicas, hay que buscar ir solucionando ese tema.

Al Chocó Andino hay que liberarlo de la minería, liberarle de actividades que tienen que ver con deforestación. El Chocó Andino puede darnos más dinero conservándolo que destruyéndolo".

Estatuto autonómico: "Quito realmente no es un Distrito Metropolitano porque, para que lo sea, tendría que aprobarse un estatuto autonómico que solo lo puede hacer Quito y Guayaquil.

¿Qué es el estatuto autonómico? Es una pequeña Constitución que el pueblo vota, por ejemplo, para analizar competencias: queremos que Quito tenga la competencia de la seguridad, de educación, de salud.

Estábamos trabajando con el arquitecto Fernando Carrión, el concejal Omar Cevallos le hizo despechar y dejó ahí botando, pero espero que en la próxima administración se pueda tratar este tema porque es importante debatir en los barrios sobre el destino de Quito con este estatuto autonómico".

Sector de la ciudad que más lo representa: El que más me representa a mí es la microempresa. Ese emprendimiento tiene que ser censado, capacitado, organizado. Esa microeconomía y la mediana economía es la riqueza de las grandes ciudades del mundo. Vamos a apoyar nosotros al vendedor autónomo".

