Camión volcado provoca cierre parcial en la Autopista General Rumiñahui

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La circulación vehicular entre el Valle de Los Chillos y Quito registró complicaciones desde las primeras horas de este jueves 15 de octubre de 2026. Un siniestro de tránsito en la Autopista General Rumiñahui provocó daños en la infraestructura eléctrica y obligó a las autoridades a modificar el tránsito en uno de los sentidos de la carretera.
La emergencia ocurrió durante la madrugada, a la altura del puente 2, en dirección a Quito. Un camión perdió su trayectoria, salió de la calzada y chocó contra la infraestructura eléctrica del sector, según los reportes preliminares.
El ECU 911 Quito coordinó la atención del siniestro con la Policía Nacional. Los uniformados acudieron al sitio y encontraron al vehículo de carga volcado sobre la carretera.
La Policía confirmó que el hecho dejó únicamente daños materiales. El impacto afectó a dos postes de alumbrado público.
Por su parte, la Prefectura de Pichincha señaló que el vehículo también comprometió cables de alta tensión. Los primeros reportes indicaron una interrupción del suministro eléctrico en el sector.
El siniestro obligó a restringir el tránsito por el carril derecho de la autopista, en sentido Valle de Los Chillos-Quito.
La presencia del camión volcado y los daños en la infraestructura eléctrica coincidieron con una acumulación de vehículos que intentaban ingresar a la capital durante la mañana.
Ante esta situación, la Prefectura de Pichincha dispuso un contraflujo para facilitar el desplazamiento de los conductores hacia Quito.
El ECU 911 recomendó circular con precaución por el sector del puente 2 debido a las restricciones vehiculares.
La Prefectura de Pichincha informó que durante este jueves 15 de octubre ejecutará trabajos para retirar el vehículo de carga.
La intervención contempla el retiro del camión que comprometió los cables eléctricos tras el impacto.
Mientras continúe la restricción, los conductores que circulen desde el Valle de Los Chillos hacia Quito deberán tomar en cuenta el cierre del carril derecho y el contraflujo que dispuso la Prefectura.
Un camión terminó volcado en el puente 2 de la Autopista General Rumiñahui durante la madrugada del jueves 15 de octubre de 2026.
Contexto: El siniestro ocurrió en sentido Valle de Los Chillos-Quito. El vehículo de carga chocó contra infraestructura eléctrica y afectó dos postes de alumbrado público. Las autoridades restringieron el tránsito para atender la emergencia.
El siniestro ocurrió a la altura del puente 2 de la Autopista General Rumiñahui, en dirección a Quito.
Contexto: El camión salió de su trayectoria y terminó volcado sobre la carretera. El ECU 911 Quito coordinó la atención de la emergencia con la Policía Nacional.
Sí. Las autoridades cerraron el carril derecho de la Autopista General Rumiñahui en sentido Valle de Los Chillos-Quito.
Contexto: La restricción responde al camión volcado y a los daños en la infraestructura eléctrica del puente 2. La Prefectura de Pichincha dispuso un contraflujo para facilitar el ingreso de vehículos a Quito.
La circulación registra congestión y restricciones a la altura del puente 2 de la Autopista General Rumiñahui durante la mañana del jueves 15 de octubre.
Contexto: El cierre del carril derecho afecta a los conductores que ingresan a la capital. La Prefectura implementó un contraflujo y el ECU 911 recomendó circular con precaución.
La Prefectura de Pichincha dispuso un contraflujo para facilitar la circulación hacia Quito después del volcamiento de un camión.
Contexto: El siniestro obligó a cerrar el carril derecho en sentido Valle de Los Chillos-Quito. La acumulación de vehículos durante la mañana motivó la medida de gestión del tránsito.
No se reportaron personas heridas ni fallecidas. La Policía Nacional confirmó únicamente daños materiales.
Contexto: El camión terminó volcado y el impacto afectó dos postes de alumbrado público. La Prefectura de Pichincha también reportó daños en cables de alta tensión.