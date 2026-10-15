Camión volcado provoca cierre parcial en la Autopista General Rumiñahui

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La circulación vehicular entre el Valle de Los Chillos y Quito registró complicaciones desde las primeras horas de este jueves 15 de octubre de 2026. Un siniestro de tránsito en la Autopista General Rumiñahui provocó daños en la infraestructura eléctrica y obligó a las autoridades a modificar el tránsito en uno de los sentidos de la carretera.

Camión terminó volcado en el puente 2 de la Autopista Rumiñahui

La emergencia ocurrió durante la madrugada, a la altura del puente 2, en dirección a Quito. Un camión perdió su trayectoria, salió de la calzada y chocó contra la infraestructura eléctrica del sector, según los reportes preliminares.

El ECU 911 Quito coordinó la atención del siniestro con la Policía Nacional. Los uniformados acudieron al sitio y encontraron al vehículo de carga volcado sobre la carretera.

La Policía confirmó que el hecho dejó únicamente daños materiales. El impacto afectó a dos postes de alumbrado público.

Por su parte, la Prefectura de Pichincha señaló que el vehículo también comprometió cables de alta tensión. Los primeros reportes indicaron una interrupción del suministro eléctrico en el sector.

Cierre del carril derecho genera congestión en la Autopista Rumiñahui

El siniestro obligó a restringir el tránsito por el carril derecho de la autopista, en sentido Valle de Los Chillos-Quito.

La presencia del camión volcado y los daños en la infraestructura eléctrica coincidieron con una acumulación de vehículos que intentaban ingresar a la capital durante la mañana.

Ante esta situación, la Prefectura de Pichincha dispuso un contraflujo para facilitar el desplazamiento de los conductores hacia Quito.

El ECU 911 recomendó circular con precaución por el sector del puente 2 debido a las restricciones vehiculares.

Prefectura de Pichincha anuncia retiro del camión durante la mañana

La Prefectura de Pichincha informó que durante este jueves 15 de octubre ejecutará trabajos para retirar el vehículo de carga.

La intervención contempla el retiro del camión que comprometió los cables eléctricos tras el impacto.

Mientras continúe la restricción, los conductores que circulen desde el Valle de Los Chillos hacia Quito deberán tomar en cuenta el cierre del carril derecho y el contraflujo que dispuso la Prefectura.

Camión volcado en la Rumiñahui; preguntas frecuentes