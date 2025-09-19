Un bus de transporte de pasajeros se volcó este viernes 19 de septiembre de 2025 en Quito. El siniestro de tránsito dejó varias personas heridas.

Más noticias

Volcamiento de un bus dejó siete heridos

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió la emergencia este viernes. Según detalló, el siniestro de tránsito se produjo en la vía E-35 en Pifo, al oriente de la capital.

Al llegar, los uniformados verificaron que siete personas resultaron heridas en el volcamiento del bus.

Los paramédicos atendieron a los afectados en el lugar; a los más graves los trasladaron a casas de salud cercanas.

Además, colaboraron personeros del Ministerio de Salud y la Policía Nacional. Miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerraron parcialmente la vía, mientras se retiró el vehículo pesado.

En imágenes difundidas por los Bomberos de Quito se observa al autobús volcado hacia su lado derecho.

🧑‍🚒 #EmergenciasUIO | Esta mañana, nuestro equipo atendió una emergencia por un siniestro de tránsito en la vía E-35 a la altura de Novopan.



🚑 Junto a otras instituciones de primera respuesta brindamos atención prehospitalaria a siete personas que resultaron heridas.



⚠️ La vía… pic.twitter.com/iHIXbYc5Dx — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 19, 2025

Las autoridades investigan si las causas del siniestro están relacionadas con algún fallo en el automotor o si fue un error del conductor.

Quito registró más siniestros de tránsito este viernes

La AMT informó a través de sus redes sociales de al menos dos choques esta mañana: uno en la Plaza Argentina, en el giro de las calles 6 de Diciembre y De los Shyris; y otro en la Av. Galo Plaza Lasso y Rafael Ramos.

Ambas emergencias ocurrieron en el norte de Quito.

Te recomendamos