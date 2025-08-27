El ECU 911 reportó un siniestro de tránsito de magnitud en Colta, vía a la Costa, provincia de Chimborazo, la tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025. Los organismos de socorro acudieron al lugar para constatar las afectaciones humanas y materiales, y brindar auxilio.

El saldo trágico del siniestro de tránsito en Colta, Chimborazo

La tarde del miércoles 27 de agosto de 2025, a las 14:17, el Centro Local ECU 911 Riobamba activó su protocolo de respuesta ante un siniestro de tránsito de magnitud, ocurrido en el sector Juan de Velasco, cantón Colta, vía a la Costa, provincia de Chimborazo.

La alerta fue recibida mediante llamada a la línea única para emergencias 9-1-1, en la que se reportó que un bus de pasajeros se precipitó a un barranco, con personas heridas y atrapadas en el interior.

Desde el ECU 911 se coordinó de manera inmediata la movilización de recursos de primera respuesta, articulando la presencia de patrullas de la Policía Nacional.

Además, dos ambulancias del Ministerio de Salud Pública y dos ambulancias, más una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos.

Se desplazaron al sitio para brindar atención médica, realizar labores de extracción y asegurar el perímetro.

Heridos y fallecidos

Según información preliminar proporcionada por Policía Nacional, se ha confirmado la presencia de personas heridas.

Mientras que, el número de fallecidos se encuentra en proceso de verificación por parte de los equipos médicos en sitio.

Al momento se mantienen los trabajos de atención y rescate en el lugar del siniestro. El paso vehicular por la zona se encuentra controlado por personal policial, mientras se desarrollan las labores operativas.

Noticia en desarrollo….

