Un nuevo hecho violento conmociona a los quiteños luego de que, la noche del miércoles 17 de septiembre, se registrara el asesinato de dos personas en un ‘night club’ de Quito.

Ataque en centro nocturno de Quito deja dos muertos

Según lo que se conoce, cuatro hombres armados llegaron a un centro de diversión nocturno de Quito a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra dos guardias del lugar, ubicado en la calle Los Aceitunos.

Llegaron al negocio y abrieron fuego contra los dos miembros del personal de seguridad, quienes fallecieron en el lugar del ataque, mientras que otra persona resultó herida en el interior del local.

El herido recibió atención de primeros auxilios y fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada debido al impacto de bala en una pierna.

Trascendió que las dos personas eran de nacionalidad venezolana y respondían a los nombres de Kennedy Stranvindky Mata Perche y Alexander José Carrillo Arteaga.

Se investiga muerte de tres guardias de seguridad

La Policía indicó que el negocio reportó que no había recibido amenazas previas al ataque. Sin embargo, realizaron los procedimientos de ley para iniciar las investigaciones, como la recolección de indicios balísticos, testimonios de testigos y de videos de cámaras de seguridad para dar con los autores del crimen.

Así, recogieron celulares de las personas asesinadas y sus armas para procesarlas. Además, se informó que los fallecidos no registraban antecedentes penales.

El mismo 17 de septiembre, sujetos armados no identificados asesinaron a otro guardia de seguridad en otro centro nocturno de Quito, con más de 25 impactos de bala en su cuerpo.

