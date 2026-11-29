Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de noviembre de 2026

Un inconveniente con una unidad de transporte público alteró la circulación vehicular en el occidente de Quito este domingo 29 de noviembre de 2026. La situación generó complicaciones para los conductores que se movilizan por una de las principales avenidas de la capital.

El incidente ocurrió a la altura del cementerio de San Diego, donde un bus presentó daños mecánicos y quedó detenido sobre la vía. La novedad fue reportada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que desplegó personal operativo en el sector.

Bus dañado en la avenida Mariscal Sucre genera tráfico en Quito

Según el reporte de la AMT, la congestión vehicular se registra en la avenida Mariscal Sucre, en sentido norte-sur, a la altura del cementerio de San Diego.

Los agentes de tránsito permanecen en el sitio para controlar la circulación y facilitar el paso de los vehículos. Sin embargo, la presencia de la unidad averiada afecta el flujo habitual de automotores en este tramo.

La entidad municipal pidió a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución mientras se atiende la emergencia.

Hasta el momento, la AMT no ha informado cuánto tiempo tomará retirar el bus ni si existen personas afectadas por este incidente. Tampoco se han detallado las causas de la falla mecánica.

¿Qué vías están afectadas por la congestión vehicular?

La novedad se concentra en la avenida Mariscal Sucre, en el tramo ubicado frente al cementerio de San Diego, en el centro-occidente de Quito.

Quienes tienen previsto circular por este sector deben considerar posibles demoras y salir con tiempo adicional hacia sus destinos. También es importante mantener una distancia prudente con otros vehículos, evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones de los agentes metropolitanos.

La avenida Mariscal Sucre es uno de los corredores viales importantes de Quito, por lo que cualquier incidente en esta arteria puede complicar los desplazamientos de quienes circulan entre el norte y el sur de la ciudad.

La AMT recomienda mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer nuevas alertas sobre cierres, siniestros y otras novedades que puedan afectar la movilidad en la capital.