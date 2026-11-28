Fecha de publicación: 28 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de noviembre de 2026

Tres sectores de Quito tienen cierres viales por trabajos de optimización hidráulica, rehabilitación de vías e intervención en la infraestructura.

Las intervenciones modifican la circulación en distintos puntos de la capital y pueden generar complicaciones, especialmente durante las horas de mayor movimiento vehicular.

Por esa razón, se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar retrasos.

¿Qué calles están cerradas en Quito y cuáles son las rutas alternas?

Uno de los cierres se ubica en la avenida 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel, por trabajos de optimización hidráulica. La intervención comprende el tramo desde la avenida 6 de Diciembre, en sentido norte-sur.

Como alternativa, los conductores pueden utilizar la avenida de los Shyris para continuar sus desplazamientos.

Otro punto afectado está en la avenida Galo Plaza Lasso. Allí se ejecutan trabajos de rehabilitación vial desde el sector de Los Arupos hasta la avenida Eloy Alfaro. La restricción corresponde al sentido sur-norte.

Cierre en La Mariscal por trabajos en la avenida Mariscal Foch

En el sector de La Mariscal también existe una restricción vehicular. El cierre comprende la avenida Mariscal Foch, desde la calle Reina Victoria hasta la avenida 12 de Octubre, en sentido oriente-occidente.

Para evitar este tramo, los conductores pueden tomar la avenida Amazonas como ruta alterna.

¿Qué precauciones deben tomar los conductores en Quito?

Ante estos cierres, se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación y considerar algunos minutos adicionales para llegar al destino. También es importante revisar las rutas disponibles antes de salir, respetar la señalización temporal y atender las indicaciones del personal encargado de las intervenciones.

Quienes circulan por estos sectores deben reducir la velocidad y mantener la distancia entre vehículos, especialmente cerca de las zonas de trabajo.

Los conductores también pueden optar por vías alternas para evitar congestiones y facilitar la movilidad en los sectores intervenidos.

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