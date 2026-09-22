Avenida De la Prensa tendrá cierre vial este 23 de septiembre por retiro de cables aéreos

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La avenida De la Prensa, en el norte de Quito, tendrá cierres viales este miércoles 23 de septiembre de 2026 por los trabajos para retirar las redes aéreas de telecomunicaciones en Cotocollao. Las restricciones empezarán a las 08:00 y cambiarán durante el transcurso de la jornada.

¿A qué hora cerrará la avenida De la Prensa este 23 de septiembre?

El cierre total regirá entre las 08:00 y las 12:00 en la avenida De la Prensa, en el tramo comprendido entre la avenida Diego Vásquez de Cepeda y la calle Ramón Chiriboga.

En ese horario, los trabajos se concentrarán en el retiro de las redes aéreas de telecomunicaciones, después de la construcción de 6,2 kilómetros de infraestructura subterránea en Cotocollao.

Las labores continuarán durante la tarde. Desde las 14:00 hasta aproximadamente las 16:00, el sector tendrá cierres parciales mientras avanza el descenso de cables.

Estas son las rutas alternas por el cierre de la avenida De la Prensa

Los conductores podrán utilizar como alternativas la avenida Diego Vásquez de Cepeda, avenida Machala y avenida Mariscal Sucre, entre otras vías.

Los trabajos cuentan con coordinación de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Administración Zonal La Delicia, Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), Empresa Eléctrica Quito y operadoras de telecomunicaciones.

También existen jornadas de socialización con la comunidad por las intervenciones previstas en el sector.

¿Por qué retirarán los cables aéreos de Cotocollao?

El retiro forma parte del proyecto de soterramiento de redes de telecomunicaciones en Cotocollao. La intervención abarca un polígono que incluye la avenida De la Prensa, desde Diego Vásquez de Cepeda hasta Ramón Chiriboga, además de Ramón Chiriboga, Unión y Progreso, 25 de Mayo, Lizardo Ruiz y otras vías internas.

Las obras incluyeron canalizaciones, ductos y pozos para colocar bajo tierra las redes de telecomunicaciones. El proyecto también contempló la recuperación de aceras con criterios de accesibilidad universal para facilitar el desplazamiento de peatones.

La intervención beneficia a más de 34 000 personas y representa una inversión aproximada de 1,5 millones de dólares. La Epmmop ejecutó los trabajos de forma directa con su personal técnico, trabajadores y maquinaria.

Fausto Salazar, uno de los beneficiarios, destacó la importancia de la intervención para un sector con alta actividad comercial. Según explicó, los cables afectaban la imagen de la zona y ocultaban algunos rótulos de los negocios.

Operadoras migrarán las redes de telecomunicaciones en Cotocollao

Las operadoras de telecomunicaciones tienen a su cargo la migración de las redes y las nuevas conexiones subterráneas. También deben garantizar la continuidad de los servicios contratados por los usuarios, como internet, telefonía y televisión pagada.

El retiro de los cables busca ordenar postes y fachadas, recuperar el espacio público y reducir la presencia de redes aéreas en Cotocollao.

La intervención se enmarca en la meta de la administración municipal de superar los 100 kilómetros de redes soterradas en Quito hasta 2027.

Cierre de la avenida De la Prensa en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿A qué hora cerrará la avenida De la Prensa este 23 de septiembre? El cierre total será de 08:00 a 12:00.

Contexto: La restricción se aplicará entre la avenida Diego Vásquez de Cepeda y la calle Ramón Chiriboga, en el norte de Quito. ❓ ¿Habrá cierres en la avenida De la Prensa durante la tarde? Sí. Desde las 14:00 hasta aproximadamente las 16:00 habrá cierres parciales.

Contexto: Durante ese período continuarán los trabajos relacionados con el descenso de cables de telecomunicaciones. ❓ ¿Qué rutas alternas pueden utilizar los conductores? Los conductores podrán circular por las avenidas Diego Vásquez de Cepeda, Machala y Mariscal Sucre, entre otras vías.

Contexto: Las restricciones cambiarán durante la jornada según el avance de los trabajos. ❓ ¿Por qué cerrarán un tramo de la avenida De la Prensa? El cierre permitirá retirar las redes aéreas de telecomunicaciones como parte del proyecto de soterramiento en Cotocollao.

Contexto: Previamente se construyeron 6,2 kilómetros de infraestructura subterránea para trasladar las redes. ❓ ¿Qué servicios deben mantener las operadoras durante los trabajos? Las operadoras deben garantizar la continuidad de los servicios contratados por los usuarios.

Contexto: Esto incluye internet, telefonía y televisión pagada mientras se realiza la migración hacia las conexiones subterráneas. ❓ ¿Cuántas personas se benefician del soterramiento de cables en Cotocollao? La intervención beneficia a más de 34 000 personas.

Contexto: El proyecto representa una inversión aproximada de 1,5 millones de dólares. ❓ ¿Qué trabajos incluye el proyecto de soterramiento en Cotocollao? Las obras incluyen canalizaciones, ductos y pozos para colocar bajo tierra las redes de telecomunicaciones.

Contexto: El proyecto también contempló la recuperación de aceras con criterios de accesibilidad universal. ❓ ¿Cuál es la meta de Quito para el soterramiento de cables? La administración municipal busca superar los 100 kilómetros de redes soterradas hasta 2027.

Contexto: La intervención de Cotocollao forma parte de esa planificación para reducir la presencia de redes aéreas en la ciudad.

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