La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que actualmente se ejecutan seis proyectos de soterramiento de cables eléctricos y de telecomunicaciones en Quito.

El plan busca retirar los tendidos aéreos que afectan el paisaje urbano y mejorar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Soterramiento de cables en el sur de Quito

Según la Epmmop, en el sur de la capital avanzan los trabajos en la avenida Ajaví, Serapio Japerabi y en las avenidas Cusubamba y Solanda. En la avenida Rodrigo de Chávez el proyecto se encuentra en su fase final con la adecuación de espacios verdes.

Soterramiento de cables en el norte de Quito

En el norte, la Epmmop detalló que los frentes de obra se ubican en la avenida 6 de Diciembre, la avenida El Inca y el sector La Delicia, en Cotocollao.

En La Pradera, la entidad completó las canalizaciones subterráneas y la renovación de aceras. En este punto se coordina con las operadoras de telecomunicaciones el retiro de los cables aéreos para concluir la intervención.

Sectores de Quito con proyectos terminados

La Epmmop recordó que en el centro de Calderón y en las avenidas Patria y Colón ya concluyeron las obras de soterramiento.

Estas intervenciones modificaron la imagen de las vías y disminuyeron riesgos eléctricos para vecinos y transeúntes.

El plan de la actual administración contempla 100 kilómetros de canalización subterránea. Hasta el momento se completaron 26 km y la meta para este año es alcanzar 65 km.

Inversión en los proyectos de soterramiento

La Epmmop informó que cada proyecto demanda una inversión estimada entre un millón y un millón y medio de dólares. El costo varía según la complejidad de la zona y la renovación de aceras y espacios públicos incluidos en cada tramo.

La entidad dijo que el soterramiento de cables forma parte de los trabajos para modernizar la infraestructura de Quito y mejorar la seguridad en las principales avenidas del norte, centro y sur de la ciudad.