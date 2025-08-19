Desde este martes 19 de agosto se ejecuta el retiro de cables de telecomunicaciones en el sector de La Pradera, en el norte de Quito.

La medida forma parte de un plan municipal que busca eliminar el tendido aéreo que permaneció durante años en postes y atravesando calles.

Calles y avenidas intervenidas por el soterramiento en La Pradera, Quito

En La Pradera, los trabajos se desarrollaron luego de la canalización subterránea de ductos y la renovación de aceras.

El perímetro de intervención comprende las avenidas Eloy Alfaro, República, 6 de Diciembre y Shyris, además de calles internas como Andrade Marín, Antonio Navarro y Diego de Almagro.

El operativo está a cargo de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y las operadoras de telecomunicaciones.

Se extenderá por tres días e incluye cierres parciales de vías. Las autoridades informaron que al menos un carril de circulación se mantendrá habilitado durante toda la ejecución.

Soterramiento de cables en el sur y norte de Quito

La intervención en La Pradera se suma a obras similares que el Municipio desarrolla en varios puntos de la ciudad.

En el sur, los trabajos avanzan en la av. Ajaví, Serapio Japerabi, Cusubamba y Solanda, así como en la av. Rodrigo de Chávez, donde ya se realizan retoques finales en los espacios verdes.

En el norte, el soterramiento de cables se ejecuta en la av. 6 de Diciembre, av. El Inca, Cotocollao y La Delicia.

Estos proyectos complementan los que ya concluyeron en la parroquia Calderón, la av. Patria y la av. Colón.

El Municipio afirma que en esos sectores, la eliminación de cables aéreos permitió mejorar la seguridad.