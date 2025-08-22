Quito suma 25 kilómetros de cables retirados de los postes como parte de los proyectos de soterramiento eléctrico y de telecomunicaciones. La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que estos trabajos se ejecutan en distintos puntos de la ciudad.

Más noticias

Qué hace Quito con los cables retirados

Los cables que se cortan de los postes se entregan a la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs). Allí se separan los componentes: caucho y metal se clasifican y se destinan a procesos de reciclaje.

Este procedimiento garantiza que los materiales no se acumulen como desechos comunes y que puedan reincorporarse a circuitos productivos.

Avance del soterramiento en Quito

Según la Epmmop, los trabajos se concentran en seis proyectos simultáneos. En el sur de la ciudad las obras se desarrollan en la avenida Ajaví, Serapio Japerabi, Cusubamba, Solanda y Rodrigo de Chávez.

En el norte, los frentes de trabajo se ubican en la 6 de Diciembre, El Inca y el sector La Delicia, en Cotocollao.

En La Pradera, también en el norte, ya se completaron las canalizaciones subterráneas y la renovación de aceras. En Calderón, así como en las avenidas Patria y Colón, concluyeron proyectos previos de soterramiento.

En total, Quito suma 26 kilómetros de canalización subterránea y 25 kilómetros de cables retirados. La meta de la actual administración es completar 100 km durante este período.

Esto le puede interesar: Quito inicia el retiro de cables aéreos en La Pradera

Presupuesto de los proyectos

Cada intervención de soterramiento demanda una inversión que oscila entre un millón y un millón y medio de dólares, según la Epmmop.

El monto incluye la canalización subterránea, el retiro de cables, la renovación de aceras y se ajusta según la dificultad de los trabajos en el sector.