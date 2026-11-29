Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de noviembre de 2026

Los ecuatorianos acuden a las urnas este domingo 29 de noviembre de 2026 para participar en las elecciones seccionales. Quienes tienen previsto votar en Quito deberán tomar en cuenta las condiciones del clima durante la jornada, pues el pronóstico anticipa una mañana parcialmente soleada y lluvias en las horas posteriores.

Más noticias

Además de llevar su documento de identidad y conocer su recinto electoral, los ciudadanos deben prepararse para los cambios de temperatura y la radiación ultravioleta. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que gran parte de las provincias del país registrará índices elevados de radiación UV. En Quito, el organismo prevé niveles altos, por lo que recomienda tomar precauciones antes de salir de casa.

Mañana soleada y lluvias durante la tarde y noche en Quito

El pronóstico para Quito señala una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 13 grados. Durante las primeras horas del domingo, el cielo estará parcialmente soleado y el termómetro marcará entre 16 y 20 grados. La probabilidad de lluvia será baja antes del mediodía, con un porcentaje de hasta el 5%.

Sin embargo, las condiciones cambiarán conforme avance el día. Entre las 10:00 y las 12:00, el índice de radiación ultravioleta alcanzará niveles altos, con valores de entre 8 y 10. Por eso, quienes salgan temprano para cumplir con su voto deberán protegerse de la exposición directa al sol.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse lluvias ligeras y chubascos. El pronóstico también contempla la posibilidad de tormentas dispersas alrededor de las 14:00. Con el paso de las horas, la temperatura descenderá hasta ubicarse entre 14 y 15 grados al finalizar la tarde.

La noche tendrá un ambiente más fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 14 grados, mientras que podrían continuar las precipitaciones. La probabilidad de lluvia aumentará hacia el cierre del día y llegará hasta el 55% o 65% entre las 22:00 y las 23:00.

En cuanto a las condiciones generales, el pronóstico establece un 65% de probabilidad de lluvia para toda la jornada. La humedad se ubica alrededor del 71% en las primeras horas, aunque el promedio diario bordeará el 85%. El viento será suave, con velocidades aproximadas de entre 2 y 6 kilómetros por hora y dirección del sureste y noreste.

Inamhi recomienda protegerse de la radiación UV antes de votar

Las lluvias no serán la única condición que deberán considerar los ciudadanos durante las elecciones seccionales. El Inamhi advirtió sobre los altos índices de radiación ultravioleta que se registrarán este domingo en la mayoría de las provincias de Ecuador.

Quito también tendrá niveles altos de radiación UV. Frente a este escenario, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00 en las zonas donde los índices alcancen categorías muy altas o extremadamente altas.

Lee más: Así cambiará el clima en Quito este miércoles 18 de noviembre según el pronóstico del Inamhi

Este periodo comprende cinco horas en las que la radiación puede representar un riesgo para las personas que permanezcan al aire libre. Por ello, quienes deban desplazarse hasta sus recintos electorales deben considerar medidas de protección, especialmente si tienen previsto acudir durante la mañana.

Entre las recomendaciones está utilizar gorra y protector solar antes de salir de casa. También se aconseja llevar ropa que cubra la piel y utilizar un paraguas, que puede servir como protección frente al sol y las lluvias previstas para las siguientes horas.

Así, los electores deberán considerar tanto la radiación solar de la mañana como el incremento de las precipitaciones durante la tarde y la noche. La recomendación es prepararse para las dos condiciones climáticas antes de trasladarse a votar.

Pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta (IUV) para el domingo 29 de noviembre de 2026. 🌤️🌥️ https://t.co/oPLCpH2N9c — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 28, 2026

Te recomendamos