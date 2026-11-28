Fecha de publicación: 28 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de noviembre de 2026

Una tormenta eléctrica se registró desde las 15:40 de este 28 de noviembre de 2026 en Quito, la cual causó diferentes incidentes en distintas zonas de la capital y los valles por la gran cantidad de lluvias.

El ECU 911 reportó que las lluvias se registraron en al menos nueve zonas del centro y valles de la ciudad:

Cumbayá

Intercambiador de las avenidas Simón Bolívar y General Rumiñahui.

La Forestal.

La Alameda.

González Suárez.

La Mariscal.

Queseras del Medio.

Valle de los Chillos.

Hasta las 16:20 no había reportes oficiales de percances, pero en redes sociales, las personas reportaron la caída de una pared en Cumbayá, cerca del sector Paseo San Francisco, así como la inundación de otras propiedades. Además, se reportaron cortes de luz en la zona de la Ruta Viva, así como en urbanizaciones de Sangolquí.

También hay percances en el tránsito en El Trébol y dificultades para circular en la Ruta Viva.

Pasadas las 16:30 los rayos y truenos comenzaron a caer en la zona norte de la ciudad, en Pomasqui, Pusuquí, mientras en El Condado la fuerte lluvia inundó las calles.