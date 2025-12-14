AMT despliega operativos de tránsito este domingo 14 de diciembre en Quito

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecuta este domingo 14 de diciembre de 2025 una serie de operativos de control en distintos sectores de Quito. La medida busca garantizar una movilidad segura durante el fin de semana y reducir riesgos de siniestros viales.

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AMT despliega operativos de tránsito este domingo en Quito

Los operativos de control de domingo se ejecutan en varios sectores del norte y centro norte de Quito, como Pomasqui, Calderón, San José de Morán, la avenida de la Prensa, la avenida Mariscal Sucre, la Ruta Viva y sus intersecciones estratégicas.

Las acciones se desarrollan en distintos horarios a lo largo del día, desde las 09:00 hasta las 18:00, e incluyen controles de motocicletas, verificación de placas, vigilancia del mal estacionamiento y control de los límites de velocidad, con el objetivo de garantizar una movilidad segura durante el fin de semana.

Operativos de la AMT:

Control de motocicletas

• Pomasqui: 13:00 a 15:00

Mal estacionados

• Pomasqui: 09:00 a 11:00

• Mercado de Calderón: 12:00 a 14:00

• Av. de la Prensa: 12:00 a 14:00

Control de placas

• San José de Morán: 16:00 a 18:00

• Av. Mariscal Sucre y Josefina Barba: 09:00 a 11:00

Un control preventivo de velocidad

• Av. Mariscal Sucre y Machala: 13:00 a 14:00

Control de límites de velocidad

• Av. Ruta Viva, km 8: 11:00 a 12:00

Además, durante la primera semana de diciembre, la AMT informó que realizó 30 operativos de control en el sistema Trole y la Ecovía.

Llamado a la corresponsabilidad ciudadana

La entidad recordó que conducir a una velocidad adecuada reduce la gravedad de los siniestros y mejora la capacidad de reacción ante imprevistos.

La AMT hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, al respeto de los límites de velocidad y a mantener una conducción responsable.

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