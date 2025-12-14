24 horas de temblores en Guayas y Bolívar sin daños. Esto dice el Instituto Geofísico

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico emitió el Informe Sísmico Especial No. 2025-015 este domingo 14 de diciembre. El reporte detalla la actividad registrada en tres provincias del país (Guayas, Bolívar y Esmeraldas) durante las últimas 48 horas.

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Específicamente en Guayas, el sistema de vigilancia sísmica contabilizó 15 sismos corticales entre magnitudes de 1.9 y 3.8, en las últimas 24 horas. Los eventos ocurrieron al occidente de Naranjal, cerca de las fallas tectónicas que cruzan la isla Puná y se internan en el continente por el borde sur del Golfo de Guayaquil. Por su profundidad somera, algunos fueron sentidos por poblaciones cercanas.

Los parámetros de los sismos más importantes de este 13 de diciembre de 2025 en Guayas son:

Hora: 15:52 | Magnitud: 3.3 | Profundidad: 17 km | Lat.: 2.747° S | Long.: 79.688° W |

Localizado: 11 km de Naranjal

| Magnitud: 3.3 | Profundidad: 17 km | Lat.: 2.747° S | Long.: 79.688° W | Localizado: 11 km de Naranjal Hora: 16:54 | Magnitud: 3.6 | Profundidad: 30 km | Lat.: 2.516° S | Long.: 79.587° W |

Localizado: 17 km de Naranjal

| Magnitud: 3.6 | Profundidad: 30 km | Lat.: 2.516° S | Long.: 79.587° W | Localizado: 17 km de Naranjal Hora: 18:05 | Magnitud: 3.2 | Profundidad: 16 km | Lat.: 2.733° S | Long.: 79.722° W |

Localizado: 13 km de Naranjal

| Magnitud: 3.2 | Profundidad: 16 km | Lat.: 2.733° S | Long.: 79.722° W | Localizado: 13 km de Naranjal Hora: 18:38 | Magnitud: 2.9 | Profundidad: 35 km | Lat.: 2.530° S | Long.: 79.523° W |

Localizado: 19 km de Naranjal

| Magnitud: 2.9 | Profundidad: 35 km | Lat.: 2.530° S | Long.: 79.523° W | Localizado: 19 km de Naranjal Hora: 20:24 | Magnitud: 3.8 | Profundidad: 20 km | Lat.: 2.717° S | Long.: 79.736° W |

Localizado: 15 km de Naranjal

| Magnitud: 3.8 | Profundidad: 20 km | Lat.: 2.717° S | Long.: 79.736° W | Localizado: 15 km de Naranjal Hora: 20:33 | Magnitud: 3.7 | Profundidad: 18 km | Lat.: 2.724° S | Long.: 79.706° W |

Localizado: 11 km de Naranjal

El sismo de las 20:33, con magnitud 3.7, ocurrió en una falla que se mueve de manera lateral, en dirección este–oeste. Los cálculos muestran que el movimiento fue leve y no tuvo fuerza suficiente para causar daños.

Tres sismos someros en Bolívar

En Bolívar, se registraron tres sismos someros entre magnitudes de 4.1 y 3.4 cerca de San Miguel. Estos eventos se relacionan con otra falla tectónica y no guardan conexión con los de Guayas.

Los parámetros de los sismos más importantes en Bolívar son:

Hora: 04:40 | Magnitud: 4.1 | Profundidad: 21 km | Lat.: 1.773° S | Long.: 79.145° W |

Localizado: 14 km de San Miguel

| Magnitud: 4.1 | Profundidad: 21 km | Lat.: 1.773° S | Long.: 79.145° W | Localizado: 14 km de San Miguel Hora: 16:34 | Magnitud: 3.4 | Profundidad: 17 km | Lat.: 1.768° S | Long.: 79.135° W |

Localizado: 12 km de San Miguel

| Magnitud: 3.4 | Profundidad: 17 km | Lat.: 1.768° S | Long.: 79.135° W | Localizado: 12 km de San Miguel Hora: 17:14 | Magnitud: 3.5 | Profundidad: 20 km | Lat.: 1.730° S | Long.: 79.161° W |

Localizado: 14 km de San Miguel

Por otro lado, desde el 12 de diciembre la Red Nacional de Sismógrafos registró cinco sismos con magnitudes entre 2.7 y 3.8 frente a Atacames, en Esmeraldas. Estos eventos corresponden a procesos distintos y no tienen relación con los ocurridos en Guayas y Bolívar.

El Instituto Geofísico concluyó que la actividad sísmica responde a diferentes sistemas de fallas y que, por sus magnitudes, no existe capacidad de generar daños.