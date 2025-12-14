Bus interprovincial se volcó en la vía Alóag–Santo Domingo y deja personas heridas

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Un bus de transporte interprovincial se volcó la madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025 en la vía Alóag–Santo Domingo. El siniestro dejó al menos 10 personas heridas, según informó el ECU 911. La vía permaneció cerrada varias horas.

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La emergencia ocurrió a las 02:58, en el kilómetro 19 de esta carretera, a la altura del sector Alóag, en el cantón Mejía, provincia de Pichincha. La alerta ingresó a la sala operativa del ECU 911 Quito.

Personas atrapadas tras el volcamiento de bus en la Alóag – Santo Domingo

Según el ECU 911, la persona que reportó el hecho señaló que el bus estaba virado sobre la vía y que había pasajeros atrapados en su interior. La entidad de socorro coordinó la movilización de los organismos de primera respuesta para atender la emergencia.

Al sitio acudieron equipos del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Mejía, el Cuerpo de Bomberos de Quito y personal de Opevial.

Atención a los heridos en el lugar

El Ministerio de Salud informó que, producto del siniestro de tránsito, 10 personas resultaron heridas. Los pacientes recibieron atención prehospitalaria en el lugar del accidente por parte de paramédicos de los cuerpos de bomberos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas fallecidas ni sobre el estado de gravedad de los heridos.

Cierre total de la vía

La Policía Nacional indicó que la vía en sentido Alóag – Santo Domingo permaneció con cierre total en el kilómetro 19. La medida se aplicó para facilitar las labores de rescate y el retiro del bus siniestrado de la calzada.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución mientras se desarrollaban los trabajos en la zona.

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