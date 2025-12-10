Entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará cerca de 100 operativos de control en distintos puntos de Quito.

El objetivo es reforzar la movilidad segura y verificar el cumplimiento de la normativa vigente, en días donde el flujo vehicular aumenta por actividades laborales y comerciales.

Los equipos de control revisarán el estado de las placas y los procesos de regularización vehicular. La AMT también vigilará el uso correcto del carril exclusivo, una de las infracciones más frecuentes en las principales avenidas.

Otro eje será el retiro de vehículos mal estacionados, especialmente en zonas donde se registran obstrucciones constantes.

Operativos contra carreras clandestinas y exceso de velocidad

La institución incluirá puntos de control para identificar competencias vehiculares en la vía pública, una práctica denunciada por los vecinos en varios sectores del norte y sur de la capital.

El monitoreo de velocidad se reforzará en corredores donde se han reportado siniestros relacionados con conducción temeraria.

Revisión a motos, transporte pesado y escolar

Los operativos también se enfocarán en motocicletas, debido al incremento de infracciones asociadas a falta de matrícula, casco o circulación indebida.

El transporte pesado será parte de los controles para verificar rutas, horarios y condiciones de seguridad.

En el caso del transporte escolar, los agentes revisarán permisos, cinturones y documentación obligatoria para garantizar que los estudiantes viajen de forma segura.

Así se dividirán las franjas horarias de los operativos control

Los 81 operativos se desplegarán en tres bloques diarios:

De 06:00 a 12:30

De 14:00 a 19:30

De 20:00 a 02:00

Esta distribución permite -según la institución- mantener presencia operativa durante la mayor parte del día y cubrir diferentes dinámicas de movilidad, desde el tráfico matutino hasta los desplazamientos nocturnos.

Llamado del Municipio a los conductores

El Municipio de Quito pidió a la ciudadanía mantener la documentación en regla, respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad. La entidad recordó que prevenir siniestros depende de la corresponsabilidad entre autoridades y usuarios de la vía.