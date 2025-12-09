El Municipio de Quito desplegó este fin de semana un operativo de control y seguridad vial en la avenida Simón Bolívar, una de las vías más transitadas y con mayor riesgo de siniestros en la capital.

La acción, que se extendió de viernes a domingo, buscó, según la institución, garantizar desplazamientos más seguros para miles de usuarios que circulan diariamente por este corredor.

El operativo se ejecutó en La Hormigonera, De Los Colegios, Más Gas y Nayón, donde los equipos de la Secretaría General de Seguridad y Gestión de Riesgos y la Agencia Metropolitana de Tránsito realizaron verificaciones documentales, controles preventivos y revisiones a vehículos.

En total, se inspeccionaron 484 unidades, entre automóviles y motocicletas, identificando infracciones, retirando a conductores sin licencia y asegurando el porte ilegal de un arma.

Resultados del operativo en Quito y sanciones aplicadas

Entre los hallazgos más relevantes, las autoridades emitieron 10 citaciones, retiraron de circulación a dos conductores sin documentos habilitantes y confiscaron un arma.

De los 484 vehículos revisados, 107 fueron motocicletas y 377 automóviles. Estas acciones buscan disminuir los riesgos de accidentes y promover una movilidad más segura en la ciudad.

Coordinación con instituciones de seguridad

El despliegue contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Quito, COE Metropolitano y Agentes de Control Metropolitano. Esta articulación permitió realizar controles simultáneos en los distintos puntos de intervención y garantizar una respuesta rápida frente a cualquier situación de riesgo.

Operativos continuos para movilidad segura en Quito

El Municipio anunció que mantendrá estos operativos en los corredores estratégicos del Distrito. La prioridad es la prevención de accidentes, la regulación del tránsito y la protección de la ciudadanía.