AMT realiza al menos siete operativos de tránsito este sábado 6 de diciembre en Quito

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará nuevos operativos de tránsito este sábado 6 de diciembre en Quito, en la culminación de las fiestas. Estos operativos buscan el control y prevención en la ciudad.

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Controles de Tránsito

Los operativos de tránsito se desplegarán en toda la ciudad para ordenar la circulación vehicular y acompañar los eventos y actividades programadas por las Fiestas de Quito, incluyendo control de las chivas.

Estos controles incluyen vigilancia en los sitios de mayor concurrencia así como salidas a otros sectores de la ciudad, como el redondel del Ciclista, en el norte de Quito.

Control de competencias en la vía pública

Extribuna de los Shyris 21:00 a 02:00

NN.UU. y Japón 21:00 a 02:00

Redondel del Ciclista 21:00 a 02:00

Reina Victoria y Foch 02:00 a 04:00

Controles de estado de embriaguez

Calle 13 de Junio y S4B 06:00 a 08:00

Vía a Nono 08:30 a 10:30

Control a motocicletas

Calle Museo Solar 10:00 a 12:00

Control de transporte interprovincial

Panamericana Norte (desde Calle del Hierro hasta km Cero) 11:00 a 13:00

Control de autos mal estacionados

Av. De la Prensa / Comité del Pueblo 12:00 a 14:00

Control a transporte comercial y chivas

Amazonas y Pasaje Amazonas 20:00 a 21:00

Control interinstitucional y gubernamental

UVC Calderón: Av. Giovanni Calles y Nápoles 23:00 a 04:00

Además, la AMT resaltó que su personal se mantendrá operativo en puntos estratégicos para reforzar la seguridad vial. Gestionará el flujo vehicular en las zonas prioritarias para evitar congestiones y vigilar que se cumplan las normas.

🤍 #CadaVidaCuenta | En estas fiestas, la seguridad empieza con tus decisiones.



🚔La AMT ejecuta varios controles permanentes para evitar riesgos.



🚍 Elige siempre chivas autorizadas y con los permisos correspondientes.



👮🏽‍♀️Nuestro objetivo es salvar vidas.

☀️#QuitoRenace pic.twitter.com/ThA4bLGjxI — AMTQuito (@AMT_Quito) December 6, 2025

Enlace externo: Quito

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