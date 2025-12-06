AMT realiza al menos siete operativos de tránsito este sábado 6 de diciembre en Quito

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará nuevos operativos de tránsito este sábado 6 de diciembre en Quito, en la culminación de las fiestas. Estos operativos buscan el control y prevención en la ciudad.
Los operativos de tránsito se desplegarán en toda la ciudad para ordenar la circulación vehicular y acompañar los eventos y actividades programadas por las Fiestas de Quito, incluyendo control de las chivas.
Estos controles incluyen vigilancia en los sitios de mayor concurrencia así como salidas a otros sectores de la ciudad, como el redondel del Ciclista, en el norte de Quito.
Control de competencias en la vía pública
Controles de estado de embriaguez
Control a motocicletas
Control de transporte interprovincial
Control de autos mal estacionados
Control a transporte comercial y chivas
Control interinstitucional y gubernamental
Además, la AMT resaltó que su personal se mantendrá operativo en puntos estratégicos para reforzar la seguridad vial. Gestionará el flujo vehicular en las zonas prioritarias para evitar congestiones y vigilar que se cumplan las normas.
🤍 #CadaVidaCuenta | En estas fiestas, la seguridad empieza con tus decisiones.— AMTQuito (@AMT_Quito) December 6, 2025
🚔La AMT ejecuta varios controles permanentes para evitar riesgos.
🚍 Elige siempre chivas autorizadas y con los permisos correspondientes.
👮🏽♀️Nuestro objetivo es salvar vidas.
☀️#QuitoRenace pic.twitter.com/ThA4bLGjxI