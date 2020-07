Quito es la ciudad con más contagios en Ecuador; ¿como prevenir el covid-19 en casa, trabajo, centros comerciales?

LEA TAMBIÉN

Un mes y 20 días lleva el Distrito Metropolitano con el semáforo amarillo por el covid-19. Eso ha implicado menos restricciones para movilizarse, pero más que nada la reactivación del trabajo presencial y la reapertura de centros comerciales. Se ha pedido a la población mantener las medidas de higiene y el distanciamiento social.

Sin embargo, este jueves 23 de julio del 2020 Quito se convirtió por primera vez desde el inicio de la pandemia en la ciudad con más casos de la enfermedad en Ecuador, con base en el reporte de pruebas PCR levantado por el Ministerio de Salud Pública: 11 900 personas contagiadas. Guayaquil tiene 11 788 casos confirmados de covid-19.



En Quito, autoridades policiales, militares y civiles realizan a diario operativos por las aglomeraciones en el espacio público. Es obligatorio el uso de la mascarilla, pero hay ciudadanos que se las ubican en la barbilla o en el cuello; otros nunca las usan. Adicionalmente, hay encuentros grupales para beber licor, cuando las reuniones están prohibidas en la capital.



En este escenario, las camas en las unidades de terapia intensiva han llegado al límite de ocupación, desde hace más de tres semanas.

Pichincha ya concentra el 19,02% de los contagios del país (Ecuador acumula 78 148 personas infectadas, desde el inicio de la pandemia).



¿Qué cuidados debe tener la población?



El epidemiólogo Byron Núñez subraya que Quito vive una fase de alta transmisión del SARS-Cov-2. Por lo que es vital evitar las tres 'C' del contagio: "contacto cercano" con varias personas, ya sea para dialogar, saludar, comer o compartir; estar en sitios "cerrados" o poco ventilados. E ir a lugares "concurridos".



Según el también catedrático de la Universidad Central, recuerda que el riesgo de ocurrencia de contagios o brotes de Infección por coronavirus es muy alto, cuando las “tres C” se juntan de manera simultánea.



¿Qué normas seguir en el hogar?



Cuando padres u otros adultos vienen de la calle tienen que seguir las medidas de bioseguridad, lavándose las manos, inclusive tomando una ducha, para desinfectarse. Enseñe a sus hijos a lavarse las manos con agua y jabón, durante al menos 20 segundos. Si vive en un conjunto, es importante que todos cumplan con las reglas de usar tapabocas; y que eviten compartir áreas comunitarias.



¿Cómo protegerse en los lugares de trabajo?



Al llegar al sitio de labores hay que lavarse las manos con agua y jabón. No salude con beso ni abrazo, evite contacto físico. Es recomendable limpiar con alcohol el área en donde se permanecerá. Los ciudadanos deben mantener la distancia de menos de dos metros en los puestos de trabajo. No deben retirarse la mascarilla. A la hora de almorzar, evite un lugar con personas ubicadas frente a usted, ya que es el espacio en donde deberá quitarse el barbijo y queda expuesto. Evite en lo posible reuniones.



¿Cómo actuar en lugares concurridos como centros comerciales?



Siga las normas de bioseguridad. En el acceso a los ‘mall’ le toman la temperatura y le dan alcohol gel. La recomendación es usar siempre mascarilla, es el método de barrera, que reduce el riesgo de contagio de covid-19. Algunas personas ya están utilizando visor, para tener una protección extra. Pero lo más importante es evitar conversaciones y contactos cercanos con otras personas; no ingresar a tiendas en donde haya muchos clientes, respetar los dos metros de distancia en las filas para pagar. No corra riesgos innecesarios si pertenece a grupos vulnerables, es decir tiene enfermedades como diabetes, hipertensión; es adulto mayor, etc. Cada vez que lávese las manos con agua y jabón.