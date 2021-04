Ciudadano localiza con GPS su teléfono robado, pero sin orden judicial no se pudo hacer requisa

Permiso.

No suelo escribir sobre temas personales, pero este hilo podría ayudar a alguien.



Esta mañana me asaltaron en un camino desolado.

Dos tipos en moto y con cuchillos se llevaron mi bici y mi teléfono.



La policía llegó a la media hora...

Igual me propuse rastrearlos

1⃣ pic.twitter.com/H1vQrykpYf