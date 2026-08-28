¿Quién es Daniel Correia? el nuevo encargado del Centro de Inteligencia de Ecuador

Daniel Correia Peñaherrera estará a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, tras ser ratificado por el presidente Daniel Noboa luego de la muerte de Michele Sensi-Contugi en un accidente aéreo ocurrido el 19 de agosto de 2026.

Noboa confirmó la designación de Correia la mañana de este 28 de agosto, durante una entrevista radial. El funcionario permanecerá al frente del CNI, por ahora, hasta que concluya la campaña para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Daniel Correia y su trayectoria en el sector privado

La información pública de Daniel Correia es poca, casi nula. Pero su perfil en una red profesional da cuenta de su amplia trayectoria en el sector privado, específicamente en el área de administración, navieras y logística.

Por años ha mantenido una relación profesional y empresarial con el presidente Daniel Noboa, dentro del entorno de Corporación Noboa.

Su cargo es temporal

Noboa indicó que Daniel Correia estará cargo del CNI hasta que termine la campaña electoral para las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre de 2026. Luego de aquello se definirá si Correia sigue delante de la institución o se asigna a otra persona.

“La estructura se va a mantener exactamente y ahora estará encargado Daniel Correia y de allí trabajaremos hasta que se termine la campaña electoral y después tomaremos una decisión definitiva”, explicó en una entrevista para Radio Centro.

El CNI “no es un troll center”

Daniel Noboa aclaró además que el trabajo del CNI no consiste en un trabajo de persecución, y negó que se tratara de un troll center. En su lugar, enfatizó que gracias al trabajo del CNI se ha logrado capturar a objetivos de las fuerzas públicas, como: alias ‘Fito’, alias ‘Topo’ y alias ‘Pipo’

“La estructura del CNI no era un troll center; es lo que ha ayudado a capturar a Fito, es una inteligencia que ha ayudado a capturar a Topo, también sacar a la luz que Pipo no estaba muerto y capturarlo en España… es también la estructura que ha podido identificar amenazas civiles, amenazas terroristas”, indicó.

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