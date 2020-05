En Ecuador, 88 marcas de pruebas rápidas cuentan con autorización

LEA TAMBIÉN

En el país, 87 marcas de test rápidos que hallan en la sangre anticuerpos o defensas frente al covid-19 cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Regulación y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Vienen de China, Estados Unidos, Corea del Sur, Bélgica, Canadá y Países Bajos. Una marca adicional, de China, que detecta partículas de proteínas, tiene también el permiso.

En Ecuador, el 36% del total de exámenes aplicados y procesados (es decir de los que hay resultados), es rápido.



Desde el lunes se excluyó el resultado de los test de detección rápida del informe provincial. Sin embargo, se mantiene la cifra total en el informe nacional. Ayer, de las 64 558 muestras tomadas, 24 258 dieron positivo para la nueva cepa de coronavirus. De estos resultados, 15 728 se confirmaron a través de una prueba PCR (equivale al 62%).



Pero, ¿cuál de las dos pruebas es más eficaz? Las PCR, por sus siglas en inglés o de reacción en cadena de la polimerasa, sirven para diagnosticar. Es decir, con ellas se confirma o se descarta la presencia del virus. 18 marcas de reactivos tienen certificación acá. Mientras que los test rápidos son de detección o tamizaje y los resultados se pueden tener en minutos.



Dos tipos de pruebas rápidas existen. Una halla anticuerpos o sustancias que el cuerpo activa para defenderse. Y otra determina partículas de proteínas del virus (antígenos).



El Ministerio de Salud ha anunciado que emprenderá durante dos meses, hasta mediados de junio, una aplicación masiva, en especial de test rápidos, en todo el país. Con un millón de exámenes planea ubicar el porcentaje de población inmune y focos de contagio, según han dicho.



Esa estrategia permitirá al Gobierno, a través de una gota de sangre y sin necesidad de gran infraestructura -anota Ana María Gómez, especialista en medicina interna- detectar anticuerpos.



“Es lo que conocemos como defensas. No se ubica al virus. Esa es una falencia de las pruebas rápidas, pero sirven para hacer vigilancia epidemiológica o rastreo de personas que se contagiaron y nunca tuvieron síntomas, pero que pueden transmitir el virus de forma comunitaria”, dice Gómez, también catedrática de la PUCE. Ella recomienda validar el resultado con una PCR.



En Ecuador, 24 laboratorios privados están autorizados para aplicar pruebas rápidas.



La mayoría (10) está en Guayaquil; en Orellana hay seis. Dos en Esmeraldas y en Chimborazo. En provincias como Napo, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas hay uno. En Quito se autorizó también a uno.



Esos datos, se indicó a este Diario, se actualizarán mañana en la página de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).



Para Pablo Araujo, profesor e investigador de la Universidad Central, las pruebas rápidas o de tamizaje deben aplicarse como un complemento o un apoyo para la toma de las decisiones. Él, por ejemplo, destaca que sus resultados pueden dar falsos positivos y falsos negativos. Es decir, su respuesta no es 100% confiable.



“Estas no miden la presencia o ausencia del virus. Pero sí se ve la cantidad de respuesta de nuestro sistema inmune”. Por eso las ve como un indicador.



Pero al estar Ecuador en fase de contagio comunitario, Araujo considera que sería más adecuado mejorar la capacidad para aplicar más PCR, en tiempo real. “Hacer pruebas rápidas (en esta temporada) no tiene mayor sentido, por lo que si hay las posibilidad –como han mencionado las autoridades– se debe apuntar a las de diagnóstico”.



Ayer, Xavier Solórzano, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, fue enfático al reiterar que este tipo de test de tamizaje sirve para evidenciar cuánto ha circulado el virus y para realizar vigilancia epidemiológica.



A través de un comunicado, el lunes en la tarde, Salud también dio su argumento para dejar de colocar el número de positivos de pruebas rápidas por provincia. “Se debe al gran número y variedad de test rápidos disponibles”.