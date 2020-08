Manifestantes quemaron un campamento minero en Buenos Aires, Imbabura

LEA TAMBIÉN

Un grupo de personas incendió un campamento de una empresa minera, que tiene áreas concesionadas en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, ubicada en el norte de Ecuador.

Según un reporte de la Policía, el incidente ocurrió la tarde del martes 25 de agosto del 2020. Los agentes policiales, asentados en la localidad intentaron impedir el ataque a las instalaciones, ubicadas en la comunidad de Santa Lucía. Pero, fue imposible controlar al tumulto que avanzó por una zona de difícil acceso. Así informó Pablo Dávila, comandante de Policía de Imbabura.



Las imágenes del incendio del campamento quedaron registradas en videos grabados por habitantes de Buenos Aires, que circularon por las redes sociales. En uno de ellos se observa las llamas sobre cuatro carpas de color blanco, que habrían sido instaladas recientemente por la minera.



Días antes del incidente, los habitantes de Buenos Aires se reunieron en asambleas comunitarias. Ahí anunciaron que no permitirán en la zona la actividad minera legal o ilegal. La presidenta de la Junta Parroquial, Alexandra Benavides, informó, esa vez, que presentarán un amparo constitucional -ante el ingreso de empresas mineras- porque los habitantes de esta parroquia no han sido consultados por las autoridades si están o no de acuerdo que en la localidad se realicen tareas de exploración minera.



Los conflictos relacionados a la minería en Buenos Aires iniciaron en el 2018, cuando grupos de buscadores de oro ingresaron a la localidad e instalaron varios campamentos. En mayo del 2019, los agentes de Inteligencia de la Policía estimaban que alrededor de 6 265 personas se dedicaban a la explotación minera informal. También denunciaron que en la zona ocurrieron actividades delictivas como asesinatos, extorsiones, amenazas, trata de personas, entre otros. Es por ello que el 2 de julio del 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un operativo que permitió desalojar a los mineros.



En el lugar se encontró más de 13 000 bultos de material mineralizado, además de herramientas como generadores eléctricos, taladros, bombas de agua, entre otros. Ese material fue retirado por funcionarios de la fuerza pública y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en julio del 2020.



Los habitantes de La Merced de Buenos Aires anunciaron que continuaran acciones de protesta contra todo tipo de actividad minera. Entre tanto, Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del cantón Urcuquí, al que pertenece la parroquia, dispuso la suspensión de las actividades mineras en Buenos Aires y Cahuasquí, hasta la verificación de los documentos habilitantes de dos empresas.



El organismo cantonal, que se mantiene activado por la pandemia de covid-19, también solicita un informe e inspecciones de diferentes entidades gubernamentales sobre el impacto ambiental, social y cultural registrado en las dos parroquias desde la intervención minera. Además pide al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y la Agencia de Regulación y Control Minero información sobre concesiones mineras autorizadas en el cantón y al Ministerio de Ambiente sobre las concesiones de agua concedidas a empresas mineras.