En Hospital Pablo Arturo Suárez protestan para pedir vacunas contra el covid-19

Un grupo de trabajadores de la salud del Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS) realizó un plantón en los exteriores de este establecimiento del norte de Quito, para solicitar a las autoridades sanitarias que se garantice la vacunación contra el covid-19.

La protesta se efectuó la mañana de este viernes 19 de febrero del 2021 en esta unidad de salud que desde marzo fue declarada centinela. Se conoce con este término a los establecimientos que dan prioridad a la atención de los contagiados con SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19.



Asdruval Granda, médico reumatólogo del HPAS, señaló que hasta el momento se ha vacunado a 138 de 880 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeros, auxiliares, etc. Sin embargo, hay más trabajadores que requieren esta protección.



“Desde marzo atendemos al 100% de pacientes contagiados con coronavirus y no hemos parado, por lo que todos nos hemos ganado el derecho de recibir las dosis”.



Granda reconoció que “hay un gran hermetismo” sobre la distribución de las siguientes dosis para combatir este mal. Dice que no han tenido información sobre quiénes serán los próximos. “Hoy recién nos dieron una fecha. Dijeron que el jueves 25 de febrero del 2021 nos vacunarán, pero no tenemos nada por escrito; solo fue un ofrecimiento verbal”.



En los exteriores de la casa de salud se observó al personal con carteles. “HPAS, hospital covid-19 sin vacunas ¿Hasta cuándo?” “Ginecología y Neonatología HPAS sin vacunas” “Laboratorio Clínico HPAS sin vacunas” fueron algunas de las pancartas que resaltaron.



El especialista Granda sostuvo que los profesionales sanitarios también están inconformes por la falta de agilidad en la entrega de nombramientos definitivos a quienes apoyaron en la pandemia; esto según lo dispuesto en la Ley de Apoyo Humanitario.



“Hasta el momento se han entregado 54 nombramientos, pero faltan muchos más. Tampoco sabemos cómo avanza este proceso”.



El jueves 18 de febrero del 2021, arrancó la inoculación de los grupos considerados prioritarios -personal sanitario, adultos mayores y sus cuidadores- con el segundo cargamento de dosis que llegaron el miércoles 17 de este mes. En total arribaron 16 380 fórmulas.



Una parte de ellas serán destinadas para quienes ya recibieron una de las dosis, es decir, 4 266 personas. Mientras que los 12 114 restantes serán para ciudadanos que serán inmunizados por primera vez.



Este lote de fórmulas llegará a 15 de las 24 provincias en el país, entre ellas, Pichincha, Guayas, Chimborazo, Azuay, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y otras.