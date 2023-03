Protagonista de Harry Potter espera su primer hijo

El británico Daniel Radcliffe, mundialmente conocido por haber encarnado a Harry Potter en las películas sobre el joven mago, espera el nacimiento de su primer hijo. El actor mantiene una relación con la actriz estadounidense Erin Darke desde 2012.

Según reveló el Daily Mirror, Radcliffe, de 33 años, confirmó la noticia del embarazo de su mujer, de 38 años. Los futuros padres se conocieron en el rodaje de la película 'Kill your Darlings'.

Imágenes compartidas por el Daily Mail muestran a Radcliffe caminando de la mano con Darke, quien muestra su barriga de embarazo por las calles de Nueva York.



Una fuente cercana a la pareja dijo al diario que ambos están "absolutamente entusiasmados" con la noticia y ansiosos por "convertirse en una familia de tres".

