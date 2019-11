La Proforma plantea USD 440 millones más de inversión

LEA TAMBIÉN

El Ejecutivo espera que la inversión pública en el 2020 aumente. Para el Plan Anual de Inversiones (PAI) del próximo año, que fue presentado junto con la Proforma 2020, se plantean programas de inversión y obras por USD 3 624,7 millones; esto es USD 440 millones más que en el PAI del 2019.

Es la primera vez desde el 2015 que el Ministerio de Finanzas propone incrementos en este Plan. Con la desaceleración económica que atraviesa el país, la inversión pública se había venido reduciendo.



Este año, el gasto de inversión es uno de los que más se ha recortado en el Presupuesto. Hasta el 5 de noviembre pasado, el Gobierno ha ejecutado apenas 42% de los USD 3 184,5 millones presupuestados en el Plan de Inversión. Y este monto es aún menor al que calculó inicialmente Finanzas, cuando presentó la Proforma 2019 en noviembre del año pasado.



En el 2020, año en que el Banco Central del Ecuador (BCE) proyecta que el país crecerá 0,6% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) un 0,5% máximo, es difícil que el país pueda alcanzar esa meta de inversión, dice Hans Soledispa, director de Exponential Research. “Plantean un crecimiento del PAI de casi 5% respecto del 2019, pero la economía no va a crecer a ese ritmo. La proyección de inversión debería ser más cautelosa”.



Soledispa cree que, igual que en este año, el Gobierno terminará ajustando su Plan de Inversiones y subejecutando el monto presupuestado, si enfrenta problemas para conseguir financiamiento.



Sobre las necesidades de financiamiento, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo ayer en una entrevista radial que espera que los recursos acordados a inicios de año con los siete multilaterales, entre ellos el FMI, se mantengan para el 2020 y que no haga falta contratar nueva deuda en bonos. El Gobierno, además, trabajará en mejorar las condiciones de la deuda ya contratada en los mercados.



En el PAI 2020, Finanzas espera destinar un poco más de la mitad; esto es un 56%, a educación, salud y obra pública. Igual que en el 2019, el Ministerio de Educación es el ente al que se asignarán más recursos para inversión.



La mayor parte del dinero irá para la construcción de escuelas y colegios. En la Proforma se plantea invertir USD 576 millones en estas obras.



Martínez añadió que se están haciendo esfuerzos para que la inversión social sea mayor y precisó que 65% de los recursos del PAI irá a inversión de este tipo. Sin embargo, el funcionario también reconoció que una parte de los proyectos son de arrastre, es decir, no se terminarán de ejecutar durante el 2019.



Para Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, es clave que la inversión estatal tenga más énfasis en infraestructura, que es la que genera más empleo.



Yumibanda lamenta que la inversión en este tipo de obras represente solo el 19% de todo del plan de inversiones.



Entre los proyectos que demandarán recursos importantes en el área de construcción están el plan de vivienda social Casa Para Todos y obras de generación eléctrica (redes de transmisión, hidroeléctrica Delsitanisagua y otros).



La obra vial, por mantenimiento y por conservación vial, también está entre los rubros a los que se destinarán más recursos (ver gráfico).



El Legislativo tiene un plazo de un mes para analizar el PAI, la Proforma y el Plan Cuatrianual 2020-2023. Ayer, César Litardo, presidente de la Asamblea, dijo que se espera que estos documentos se envíen a la Comisión de Régimen Económico, donde se realizará un informe que luego será debatido en el Pleno. El plazo vence el 30 de noviembre.



Litardo añadió que la Comisión trabajaría de manera secuencial, primero evacuará la Ley para el Crecimiento Económico y luego la Proforma.

Martínez instó ayer a la Asamblea y a los grupos que son parte del diálogo sobre los subsidios a los combustibles a que realicen un análisis técnico y profundo de ambos documentos, “dejando de lado la demagogia. “El tema de subsidios es clave para la sostenibilidad fiscal. Aunque no podremos tener los USD 1 500 millones de ahorro que esperábamos por reducción de subsidios, estamos trabajando para alcanzar una propuesta que permita por lo menos entre USD 657 millones y 700 millones”.