Profesores de Chile llaman a suspender clases por el aumento de contagios

El Colegio de Profesores de Chile llamó este viernes 5 de marzo del 2021 a suspender todas las clases presenciales a nivel nacional tras registrarse una importante alza de contagios por covid-19 a lo largo del país, a una semana de iniciado el año académico y con 46 colegios comprometidos tras presentar casos positivos.

En voz de su presidente, Carlos Díaz, el gremio de docentes chilenos insistió en su petición al Gobierno para terminar con el plan de regreso a las aulas mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, considerando que el país detectó en las últimas 24 horas más de 5 300 nuevos contagios, cifra más alta desde la etapa más dura de la pandemia.



Díaz efectuó un "llamado urgente" al Gobierno que preside de Sebastián Piñera y al Ministerio de Educación: "Dadas las condiciones que hoy día tenemos: no es posible continuar con clases presenciales en todo el país".

Los funcionarios educacionales y las comunidades escolares, agregó el dirigente, estarían "poniendo en riesgo sus vidas porque tienen que trasladarse y permanecer en cada uno de los establecimientos educativos".



De igual manera que durante 2020, el gremio propuso seguir con modalidad telemática mientras se intenta controlar la expansión de la pandemia.



Si bien el retorno a las salas de clases a lo largo del país austral fue iniciado "de forma voluntaria, gradual, flexible y segura", en palabras del presidente chileno, las cuarentenas preventiva en decenas de colegios no se hicieron esperar a menos de tres días de iniciado el año escolar.



Sin embargo, desde el Ministerio de Salud descartaron que los contagios registrados en los establecimiento educativos se produjeran en su interior: "Es imposible echar la culpa a los colegios", señaló el titular de la cartera, Enrique Paris.



"Cómo es posible que hayan dicho que como se abrió el colegio ya el primer día de clases aparece un caso positivo? Cuando todos sabemos que el periodo de incubación es de 14 días, eso es engañar a la opinión pública", agregó el secretario de Estado en conferencia de prensa.



Tras recibir críticas por las modificaciones introducidas al plan "Paso a Paso" del Gobierno, que a la fecha permite apertura de colegios, gimnasios y casinos en Fase 2, Paris señaló que los recintos con más libertades funcionan "con muchas exigencias".



La autoridad sanitaria reconoció que la posibilidad de contagios existe y que se "esta haciendo un seguimiento muy estricto".



"El colegio es mucho más seguro que el propio hogar para niños que tienen poco apoyo social, que no tiene buen alimento y que no tiene conexión a internet", expresó.



Chile, hasta hoy, ha registrado 845 450 infectados de covid-19 desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, y casi 21 000 personas han fallecido por causas vinculadas con la enfermedad (más de 27 000 considerando "casos sospechosos")