Las primeras vacunas contra el covid-19 llegarán a Ecuador en marzo del 2021

Las primeras cuatro millones de dosis de vacuna contra el covid-19 llegarán al Ecuador en marzo del 2021. Eso ha pactado el Gobierno con dos de los nueve posibles productores de la vacuna, con los que está en contacto.

“Probablemente eso va a llegar alrededor de marzo del próximo año y vamos a comenzar a distribuirla en la población prioritaria”, dijo este jueves 22 de octubre del 2020 el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en una entrevista con Radio Quito.



Esas cuatro millones de vacunas, dijo el titular de Salud, no son las únicas que se encuentran en negociaciones. “Eso es el inicio. Pero todo ecuatoriano que la necesite va a recibir su vacuna”.



Manejar dos millones va a tomar un tiempo, explicó Zevallos. “Se debe tener una cadena de frío, un control, se tiene que hacer una priorización”. El Ministro recordó que el personal de salud es prioritario, al igual que los trabajadores de áreas estratégicas como militares y policías, que están más expuestos que el ciudadano común.



También mencionó a servidores de áreas como la cadena alimenticia, los del sector farmacéutico y petrolero como prioridad para la distribución de las vacunas. “Pero eso no quiere decir que el ciudadano común, el que está en la calle no lo va a recibir la vacuna. La va a recibir, pero de manera paulatina. Van a importarse todas las vacunas que sean necesarias”, dijo en la entrevista radial.



La reacción a la vacuna, señaló el Ministro, varía de individuo en individuo y de país en país. “Estamos en una fase en la cual se busca la mejor evidencia y hacer el balance entre beneficio y riesgo en el desarrollo de las vacunas”.



Por ello, precisó, para la adquisición de las mismas se encuentran valorando tres puntos: eficacia (desarrollo de inmunidad, medible a través del desarrollo de anticuerpos), si es tolerable (que no tenga efectos secundarios) y que los beneficios superen a los riesgos.



Ayer, miércoles 21 de octubre, en rueda de prensa, Zevallos dijo que para ingresar al país, todas las vacunas serán calificadas por la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria y que no podrán importarlas empresas privadas, alcaldías o GAD. Sin embargo, este jueves señaló que “tenemos que regular pero no vamos a objetar la importación de las vacunas”.



El Gobierno, dijo el titular de Salud, tiene la obligación de favorecer la importación de las vacunas, pero no pueden ser administradas de manera libre.



“La distribución se tiene que hacer en concordancia no solo con los GAD y alcaldías sino con la empresa privada, que puede ayudarnos muchísimo en una distribución eficaz. Hablemos por ejemplo de grandes compañías de supermercados, esas compañías tienen una notoria capacidad para mantener las cadenas de frío”.



A la vacuna suministrada hay que darle un seguimiento de al menos dos años para ver si no hay reacciones secundarias, efectos indeseables, dijo el Ministro de Salud. “Eso no puede ser administrado de manera libre, tiene que ser regulado, pero no puede ser objetado de ninguna manera”.



El lunes 19 de octubre del 2020 el Gobierno firmó el contrato de compraventa para la vacuna contra el covid-19 con la farmacéutica AstraZeneca Oxford, que es parte de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y se encuentra en la fase tres de desarrollo.



En el marco de la iniciativa Covax Facility, el sábado 17 de octubre el país suscribió un acuerdo de compra. Esta es una iniciativa mundial, a la que se han unido más de 180 países, y representa una bolsa o ‘pool’, de posibles vacunas contra el covid.-19 y su entrega de manera equitativa en el mundo.



Con Covaxx, otra organización, subsidiaria de United Biomedical, se firmó la Carta de Intención para la provisión de al menos dos millones de dosis. Esta vacuna se encuentra en la segunda fase de desarrollo.



También se alcanzó un acuerdo con Pfizer Ecuador y BioNTech para recibir la vacuna candidata contra el SARS-CoV-2, que actualmente está sujeta al éxito del estudio clínico y la aprobación regulatoria. Según el compromiso internacional, Ecuador accedería a dos millones de dosis, con entregas progresivas hasta el 2021.

Además el país se encuentra en proceso de negociación y de análisis de las mejores condiciones, con Novavax, Johnson & Johnson y Moderna. Y se mantienen canales de comunicación con la Federación Rusa y la República China.