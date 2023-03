Yasunidos analiza recusar a jueza por demorar consulta popular

El colectivo ambientalista realizó plantón en la CC antes de resolver si recusan o no a la jueza ponente Carmen Corral por un supuesto conflicto de interés. Foto: Cortesía.

Karina Sotalín (I)

Representantes del colectivo Yasunidos acudieron este 1 de marzo de 2023 hasta los exteriores de la Corte Constitucional (CC), en Quito. Realizaron un plantón para insistir al organismo que emita su dictamen y dé paso a la consulta popular. No descartan recusar a la jueza ponente Carmen Corral por demorar el proceso debido a un presunto conflicto de interés.

“Con el equipo jurídico estamos analizando la posibilidad de recusar a la jueza Corral por este conflicto de interés que cada vez se vuelve más evidente, al demorar la iniciativa de manera injustificada”, advirtió Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos.

El trámite para una consulta popular que prohíba las actividades extractivas en el área del Yasuní ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha) se inició en agosto del 2013.

El proceso se encuentra en una de sus fases finales. El colectivo exige a la jueza que avoque conocimiento, convoque a una audiencia pública y que la CC emita el dictamen que dé paso a la convocatoria de la consulta popular por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el vocero, la CC tiene una responsabilidad económica al demorar su dictamen porque la consulta ambientalista no entró en el proceso electoral del 5 de febrero. Si demora más, tampoco se realizaría junto a la consulta popular antiminera en Quito y una consulta individual implicaría gasto de recursos públicos.

Motivo de recusación

El caso de Yasunidos se sorteó en la CC en octubre de 2022, quedó en el despacho de Corral y han transcurrido 138 días sin que exista un dictamen. “La ley establece que los dictámenes deben expedirse en 20 días, ya ha superado el plazo razonable” y Corral no ha resuelto, según Sylvia Bonilla, abogada del colectivo.

El colectivo realizó un análisis de todas las solicitudes de dictámenes por consultas populares presentadas durante el 2022. Concluye que todas se han resuelto en un plazo promedio de entre 30 y 50 días.

Sospechan que hay un presunto conflicto de interés. “Tenemos conocimiento y es público que el cónyuge de Corral es Juan Carlos Solines. Fue candidato a vicepresidente junto a Guillermo Lasso (en 2012). Sabemos también que la Firma Solines y Asociados, de la que fue parte Corral, tiene vínculos estrechos con procesos extractivos mineros y petroleros”, señaló Bonilla.

Considera que Corral no sería imparcial al conocer y resolver el caso de Yasunidos. “Pareciera que está en contra de la consulta popular. Hemos hecho la última insistencia (con el plantón) y a partir de hoy decidiremos si se presenta o no la recusación”, indicó la jurista. EL COMERCIO solicitó a la CC su versión sobre la demora, pero hasta las 14:50 de este 1 de marzo no hubo respuesta.

Opciones de dictamen

En el caso de que la CC emita un dictamen favorable, el CNE debe convocar a la consulta popular dentro de los 15 días siguientes a la notificación del dictamen. Y el proceso en las urnas se efectuaría en un plazo máximo de 75 días, explicó la abogada con base en el Código de la Democracia.

Si la demora sigue en la CC, el colectivo considera que el presidente del organismo, Alí Lozada, debería sancionar a Corral por la vulneración de la tutela judicial efectiva.

Yasunidos cuenta con el certificado de legitimidad democrática otorgado por el CNE. Tiene 6 660 firmas válidas y solo falta el dictamen de la CC, que debió realizar primero y no lo hizo, resumió Bermeo.

Están en juego los derechos de la Naturaleza, de los pueblos en aislamiento voluntario y de otros habitantes del Yasuní, justifican los ambientalistas.

Más noticias en:

Visita nuestros portales: