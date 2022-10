Xavier Vera, ministro de Energía, dice que tiene el apoyo de Guillermo Lasso

Xavier Vera dijo que el presidente Guillermo Lasso le da su apoyo, pero agregó su cargo está a disposición. Foto: Twitter @XavierVeraG

Xavier Vera, ministro de Energía y Minas, dijo este 27 de octubre que tiene el respaldo del presidente Guillermo Lasso tras acusaciones de corrupción. Este jueves también se anunció la intención de iniciar un juicio político en la Asamblea.

Vera dio una entrevista a Radio Sonorama. Ahí dijo que conversó con el presidente Lasso durante una hora. "Tengo el apoyo poque él conoce muy bien que esto es una estructura organizada que está atacando al Gobierno". dijo.

"Esto es algo orquestado por las mafias que han estado siempre merodeando mi sector. Mi sector es el que maneja el 30% del PIB y yo simplemente soy una piedra en el zapato. Todo lo que han presentado en un medio digital pseudoperiodistas no hay ninguna cosa concreta, no hay ninguna grabación mía, no hay ninguna foto mía, ningún video", afirmó.

Audios filtrados

El ministro Vera se refiere a audios publicados por el medio digital La Posta en los que presuntamente ofreció una coima a Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador, para cargos en la estatal petrolera. Luego Cedeño aclaró que Vera nunca le dijo expresamente que le ofrecía dinero a cambio de un puesto en Petroecuador.

Al Ministro de Energía también se lo acusa de venta de cargos públicos. Un denunciante dijo que Vera le solicitó USD 150 000 para un puesto en la Coordinación de Imbabura. Él llegó a ocupar un cargo pero luego fue reemplazado.

Ese denunciante es Adrián Alfonso Z. V. La habitación del hotel donde se hospedaba en el norte de Quito fue allanada por Fiscalía en una investigación por presunto cohecho.

Anuncio de juicio político

El martes 25 de octubre Vera e Ítalo Cedeño debían comparecer ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana pero se excusaron.

En esa sesión el periodista Anderson Boscán habló de otras presuntas irregularidades de Vera como obtener un carné de discapacidad de manera fraudulenta y beneficiarse así de pagos menores en servicios como planillas de luz.

Aunque reiteró que el presidente Lasso le da su apoyo, Vera dijo que su cargo está a disposición.

Desde la Asamblea Fernando Villavicencio (ind) dijo que se investigará la política energética de este Gobierno. Por su parte Ricardo Vanegas (PK) anunció que pedirá un juicio político en contra de Xavier Vera.

