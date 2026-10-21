La Universidad Pública de Santo Domingo tendrá 32 aulas para 1 280 estudiantes

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El presidente Daniel Noboa, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar García, recorrieron las instalaciones donde se construye la nueva infraestructura de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas. Durante la visita, las autoridades revisaron la maqueta del proyecto y las características del edificio que ejecuta la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano.

La primera fase contempla una edificación de tres plantas con capacidad para 1 280 estudiantes. El proyecto incluye 32 aulas, laboratorios de informática y espacios destinados a docentes y coordinadores de carrera. El contrato asciende a 4 397 473,51 dólares más IVA y contempla la generación de 250 plazas de empleo durante la ejecución de la obra.

La primera fase contempla aulas, laboratorios y espacios inclusivos

El diseño de la nueva infraestructura universitaria incorpora diferentes áreas para las actividades académicas y administrativas. Además de las 32 aulas y los laboratorios de informática, el edificio contará con salas para docentes, oficinas de coordinación de carrera y una sala de reuniones.

El proyecto también incluye baterías sanitarias inclusivas, como parte de los espacios previstos para el funcionamiento de la institución. La distribución de estas instalaciones forma parte de la primera etapa de construcción de la universidad pública en Santo Domingo de los Tsáchilas.

La inversión establecida en el contrato es de 4 397 473,51 dólares, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA). Según la información difundida sobre el proyecto, la ejecución de esta fase prevé 250 plazas de empleo.

La infraestructura busca ampliar los espacios disponibles para las actividades de educación superior en esta provincia. La construcción permitirá incorporar nuevas aulas y áreas especializadas para el desarrollo de las actividades académicas, de acuerdo con las características presentadas durante el recorrido de las autoridades.

La obra avanza con trabajos de terreno, alcantarillado y vías

Los trabajos en la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas se concentran actualmente en el movimiento de tierras, la instalación del alcantarillado pluvial y la conformación de vías. Estas actividades forman parte de las labores que desarrolla la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano para ejecutar la nueva infraestructura.

La construcción se desarrolla en un contexto en el que la institución ya cuenta con 500 alumnos distribuidos en cuatro carreras: Agronegocios, Ingeniería de Alimentos, Medicina Veterinaria y Emprendimiento.

Con la nueva edificación, la universidad dispondrá de espacios para recibir hasta 1 280 estudiantes en las aulas previstas para esta primera fase. El proyecto plantea así una ampliación de la capacidad de la institución, que actualmente atiende a estudiantes de esas cuatro áreas de formación.

El Gobierno Nacional enmarca esta obra en sus acciones para ampliar el acceso a la educación superior y mejorar la conectividad. Según la información oficial, estas iniciativas buscan generar mejores condiciones para que más ciudadanos puedan estudiar, trabajar y acceder a servicios. La visita de Noboa, Luque y Alcívar permitió revisar las características del edificio y conocer el avance de los trabajos que se ejecutan en el campus universitario.

Un compromiso del presidente @DanielNoboaOk con la educación superior se hace realidad en Santo Domingo de los Tsáchilas. 🎓 La construcción de la primera fase de la Universidad Pública, con una inversión de más de USD 4 millones, contempla un bloque de 32 aulas, laboratorios informáticos y nuevos espacios académicos y administrativos. Más infraestructura y oportunidades para los jóvenes de la provincia. ¡Santo Domingo, aquí estamos! — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 21, 2026

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