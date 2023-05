Tendencia política de los precandidatos presidenciales 2023

Precandidatos que no tienen organizaciones políticas propias buscan respaldo de alianzas. Foto: EL COMERCIO

Redacción El Comercio

Hay siete figuras políticas predefinidas hasta este 25 de mayo del 2023 para correr por la Presidencia de la República de Ecuador en las próximas elecciones, que tienen el respaldo de al menos una organización política o social.

En el registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) constan 17 organizaciones políticas de ámbito nacional, entre movimientos y partidos, que fueron aprobadas para presentar candidatos en las elecciones seccionales de febrero del 2023. Estas mismas podrán presentar candidaturas para las elecciones anticipadas.

Quienes buscan la Presidencia, y no tienen una organización que los auspicie o tienen una que no está registrada en el CNE, buscan alianzas que los respalde.

Precandidatos sin organización política

Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia

Expresidente de la Comisión de Fiscalización de la disuelta Asamblea Nacional. Al Legislativo llegó con el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano (Lista 17), organización de izquierda revolucionaria según su sitio web, y Concertación, de centro. Formó parte de la bancada de independientes. Villavicencio no tiene una organización política propia para su precandidatura, pero tras acercamientos cuenta con el respaldo de los movimientos políticos Gente Buena y Construye (antes Ruptura 25). Esta última de centro izquierda, según su secretario nacional. La exministra de Gobierno, María Paula Romo, es una de las fundadoras de Construye.

Jan Topic Feraud

Experto en seguridad internacional y presidente de Telconet, se postuló para la Presidencia sin ninguna organización política que le auspicie, a quienes invitó a que sean parte de su proyecto. El Partido Social Cristiano (PSC 6), de derecha, y el excandidato presidencial Pedro Freile, de la iniciativa Quinto Poder, fueron los primeros en aceptar su llamado y le ofrecieron su respaldo.

Otto Ramón Sonnenholzner Sper

Radiodifusor, economista y exvicepresidente de la República, tampoco tiene una organización política propia, pero ya trabajaba en un proyecto político con varias organizaciones con miras a las elecciones del 2025. Para las elecciones anticipadas, tiene el respaldo del partido Suma (23), que se califica como la antítesis del populismo, y de Avanza (8), de centro.

Precandidatos militantes

Salvador Quishpe Lozano

Sociólogo y exasambleísta por el movimiento político Pachakutik (PK 18). Tres organizaciones sociales de Zamora Chinchipe y la directiva provincial de PK propusieron su precandidatura. Salvador invitó a unirse a las organizaciones de centro izquierda. La Ecuarunari y el coordinador saliente de PK, Marlon Santi, propusieron a Leonidas Iza, presidente de la Conaie, que acepte la precandidatura presidencial. Este 25 de mayo el Consejo Ampliado de la Conaie lo definirá.

Yaku Sacha Pérez Guartambel

Jurista y exprefecto de Azuay, es coordinador del movimiento político Somos Agua. La organización no está registrada en el CNE. Pérez se identifica con las organizaciones de centro izquierda. Es precandidato de Democracia Sí (20) y Unidad Popular (2).

Daniel Noboa Azín

Hijo del empresario Álvaro Noboa y exasambleísta, tiene su propia marca denominada ADN, debido a las iniciales de su nombre. Aspira a transformarla en un movimiento político, no está registrada en el CNE, por lo que Noboa le apuesta a una alianza de organizaciones. Consiguió el apoyo del movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia (PID 4), organización que se identifica como de izquierda moderada.

Elsa Guerra

Es doctora en Derecho, docente universitaria, feminista y excandidata para la prefectura de Pichincha. Es militante del Partido Socialista Ecuatoriano (17). Hace un mes, antes de que se decrete la muerte cruzada, el Consejo Nacional del partido decidió que Guerra sea su opción para la Presidencia de Ecuador para las elecciones del 2025. El próximo sábado el Consejo se reunirá para evaluar si alcanzó alianzas con otras organizaciones o si irán con candidatos propios para las elecciones de este año. "Por lo pronto Elsa Guerra es nuestra candidata para la Presidencia", dijo Gustavo Vallejo, presidente del PSE.

Revolución Ciudadana

Aún no define precandidaturas presidenciales, pero hay varios nombres: Luisa González, Carlos Rabascall y Andrés Arauz. Los dos últimos fueron el binomio presidencial del correísmo en las elecciones del 2021, mientras que la primera fue asambleísta del último periodo. El correísmo se identifica con el socialismo del siglo XXI.

Varios precandidatos, síntoma de incertidumbre

El analista político Alfredo Espinoza dice que tras la muerte cruzada la democracia vive una especie de duelo. Hay “una incertidumbre que se produce por la serie de precandidatos que han aparecido en estos últimos días”, señala.

Hay vulnerabilidad de las organizaciones políticas porque buscan en “agentes foráneos” a candidatos que puedan llegar a Carondelet y al Parlamento porque desde sus propias filas no hay estructuras sólidas, observa.

Dice que las figuras independientes son el caldo de cultivo de los candidatos outsider. “Se piensa que la figura del independiente se acerca más a la del ciudadano común por el despego estructural que existe entre la élite política y los ciudadanos”, argumenta. Habla de un “regateo político” por parte de los “candidatos de alquiler”.

Bajo ese contexto, observa que actualmente las ideologías políticas no se expresan abiertamente previo a una elección. Explica que los ciudadanos no votan por una ideología sino por un candidato o una marca. “Es difícil asociar a estos precandidatos con una postura ideológica. No obstante, existen ciertos matices para identificarlos”, menciona.

Resume que Pérez está más en la tendencia del centro hacia la izquierda y podría ser nuevamente la representación de las capas medias, mientras que Sonnenholzner y Noboa se alinean con la tendencia del centro hacia la derecha.

Los precandidatos más proclives hacia la derecha, debido a las organizaciones que les respaldan, son Topic y Villavicencio; Quishpe es una figura que oscila entre la centro izquierda y la centro derecha, mientras que Iza es de extrema izquierda, según al analista.

En estas elecciones saltan a la palestra rostros nuevos como los de Noboa, para la centro derecha, y la de Guerra para la centro izquierda; Arauz y Rabascall tienen posiciones de centro izquierda, el segundo con mayor autonomía de pensamiento respecto al expresidente Rafael Correa, evalúa Espinoza.

